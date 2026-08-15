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आजादी के जश्न पर मौसम मेहरबान, बादल और बारिश की बूंदे कर रही स्वागत, कई जिलों के लिए अलर्ट

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मौके पर बादल और बारिश की बूंदे स्वागत कर रही है.

WEATHER REPORT IN JHARKHAND
सांकेतिक तस्वीर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2026 at 8:59 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 9:48 AM IST

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रांची: आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है. झारखंड में मौसम भी इस बेमिसाल दिन का स्वागत कर रहा है. आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. कई जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में भारी बारिश के भी आसार हैं. मौसम केंद्र के मुताबिक, झारखंड के ऊपर बना दबाव वाला क्षेत्र अब पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके असर से अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश का दौर बना रह सकता है.

आज कहां-कहां हो सकती है बारिश

15 अगस्त को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही गरज और बिजली चमकने की भी संभावना है. खास बात यह है कि दक्षिणी झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम केंद्र ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के दौरान मौसम को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

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राज्यभर में 15 अगस्त को बारिश की संभावनाएं (सौ. मौसम विभाग)

16 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश

16 अगस्त को भी बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है. इस दिन सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा और चतरा में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. बाकी इलाकों में भी गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. वहीं 17 अगस्त को दक्षिणी झारखंड, इसके अलावा पलामू और चतरा तथा मध्य झारखंड के हजारीबाग में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. यानी अगले दो दिन भी झारखंड के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना है.

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16 अगस्त को बारिश होने की संभावित जिले (सौ. मौसम विभाग)

लातेहार में सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश लातेहार जिले में हुई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बरवाडीह में 318 मिमी, मनिका में 300 मिमी, लातेहार में 214 मिमी, गारू में 192.2 मिमी और सरयू में 160 मिमी बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश वाले पांचों स्थान लातेहार जिले के ही हैं.

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17 अगस्त को बारिश होने की संभावित जिले (सौ. मौसम विभाग)

तापमान में भी उतार-चढ़ाव

बारिश के बावजूद राज्य में तापमान पूरी तरह सामान्य नहीं रहा. पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 34 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से करीब 2 डिग्री ज्यादा है. वहीं रांची में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा है. बोकारो में 33.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.2 डिग्री ज्यादा रहा.

इसके अलावा जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक है. दूसरी तरफ चाईबासा में तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री कम रहा. न्यूनतम तापमान की बात करें तो लातेहार में 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. रांची में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री, जमशेदपुर में 25 डिग्री और डाल्टनगंज में 25.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ.

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Last Updated : August 15, 2026 at 9:48 AM IST

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