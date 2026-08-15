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आजादी के जश्न पर मौसम मेहरबान, बादल और बारिश की बूंदे कर रही स्वागत, कई जिलों के लिए अलर्ट

रांची: आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है. झारखंड में मौसम भी इस बेमिसाल दिन का स्वागत कर रहा है. आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. कई जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में भारी बारिश के भी आसार हैं. मौसम केंद्र के मुताबिक, झारखंड के ऊपर बना दबाव वाला क्षेत्र अब पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके असर से अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश का दौर बना रह सकता है.

आज कहां-कहां हो सकती है बारिश

15 अगस्त को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही गरज और बिजली चमकने की भी संभावना है. खास बात यह है कि दक्षिणी झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम केंद्र ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के दौरान मौसम को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

राज्यभर में 15 अगस्त को बारिश की संभावनाएं (सौ. मौसम विभाग)

16 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश

16 अगस्त को भी बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है. इस दिन सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा और चतरा में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. बाकी इलाकों में भी गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. वहीं 17 अगस्त को दक्षिणी झारखंड, इसके अलावा पलामू और चतरा तथा मध्य झारखंड के हजारीबाग में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. यानी अगले दो दिन भी झारखंड के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना है.