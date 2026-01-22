ETV Bharat / state

झारखंड के गुमला में सर्दी का सितम जारी, अधिकतम पारा चढ़ा, गणतंत्र दिवस से पश्चिमी विक्षोभ का दिख सकता है असर

झारखंड का मौसम ( ETV BHARAT )