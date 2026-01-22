झारखंड के गुमला में सर्दी का सितम जारी, अधिकतम पारा चढ़ा, गणतंत्र दिवस से पश्चिमी विक्षोभ का दिख सकता है असर
झारखंड के मौसम में फिर से बदलाव होने की संभावना है. इस दौरान कई जगहों पर कोहरा देखने मिल सकता है.
Published : January 22, 2026 at 1:05 PM IST
रांची: झारखडं में मौसम सुहावना हो गया है. ठंड से राहत मिली है. दिन का तापमान उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है. इस बीच कुछ जिलों में न्यूयनतम पारा बरकरार है. पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा सर्दी गुमला में देखने को मिली है. लेकिन मौसम केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गणतंत्र दिवस के दिन से मौसम के मिजाज में बदलाव की संभावना है. ऐसे उतार चढ़ाव वाले मौसम में थोड़ी सी लापरवाही स्वास्थ्य के लिए परेशानी का सबब बन सकती है. लिहाजा, मौसम केंद्र ने ठंड से बचाव को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है.
न्यूनतम पारा में उतार चढ़ाव का दौर जारी
पिछले 24 घंटों में गुमला का न्यूनतम पारा 4.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. गुमला के बाद खूंटी में सबसे कम 6.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है. वहीं, हजारीबाग में 6.6 डिग्री, रांची में 9.8 डिग्री, डाल्टनगंज में 6.9 डिग्री, बोकारो में 7.6 डिग्री, देवघर में 9.9 डिग्री, लोहरदगा में 7.3 डिग्री और सिमडेगा में 9.7 डिग्री तापमान रहा है. इसके अलावा शेष जिलों का अधिकतम पारा 10 डिग्री से ऊपर चला गया है. इसी वजह से ठंड से थोड़ी राहत मिली है. सिर्फ रात के वक्त ज्यादा ठंड महसूस हो रही है.
अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी
सबसे ज्यादा गर्मी चाईबासा में महसूस की जा रही है. यहां का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री पहुंच गया है. जबकि सरायकेला का पारा 30.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. इसके बाद जमशेदपुर में 29.2 डिग्री पर तापमान पहुंच गया है. इसके अलावा रांची में 25.1 डिग्री, डाल्टनगंज में 28.6 डिग्री, बोकारो में 27.6 डिग्री, देवघर में 26.4 डिग्री, कोडरमा में 25.5 डिग्री, गुमला मं 26.0 डिग्री, खूंटी में 26.2 डिग्री, लोहरदगा में 25.7 डिग्री, पाकुड़ में 28.0 डिग्री और सिमडेगा में 27.1 डिग्री अधिकतम तापमान रहा है. लातेहार के अधिकतम तापमान अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम है. यहां का पारा 20.8 डिग्री है. जिसके चलते दिन में भी सर्दी महसूस की जा रही है.
मौसम केंद्र की ओर से 22 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 26 जनवरी तक कहीं-कहीं सुबह के वक्त हल्के दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है. वहीं, 24 जनवरी और 25 जनवरी को सुबह के बाद आसमान में आंशिक बादल छा सकते हैं. लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा. अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है. जबकि न्यूनतम पारा 9.0 डिग्री से 13.0 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.
