बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, झारखंड में 10 से 12 सितंबर तक बारिश का दौर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 10, 2026 at 12:15 PM IST
रांची: बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में बनी मौसम प्रणाली के प्रभाव से झारखंड में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं. वातावरण में नमी बढ़ने और मौसमी सिस्टम के सक्रिय रहने के कारण राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज 10 सितंबर से 12 सितंबर तक झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में बारिश जारी रहेगी, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है.
रांची समेत इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
10 सितंबर को राज्य के लगभग सभी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. लेकिन मध्य और उत्तर-पूर्वी झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और कोडरमा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की आशंका है.
इसके अलावा उत्तर-पूर्वी झारखंड के गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा में भी भारी बारिश हो सकती है. बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज और वज्रपात की भी संभावना है. लिहाजा इन जिलों में लोगों को मौसम खराब होने के दौरान विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी.
11 सितंबर को पलामू प्रमंडल पर ज्यादा असर
11 सितंबर को भी झारखंड में मौसम सक्रिय रहेगा. राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इस दिन खास तौर पर उत्तर-पश्चिमी झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिलों में देखने को मिल सकता है. इन जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में गरज-वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.
12 सितंबर को कई हिस्सों में बारिश की संभावना
12 सितंबर को भी मौसम में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है. आसमान में बादल छाए रहेंगे और झारखंड के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इस दिन भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रहेगी. हालांकि 10 सितंबर की तरह किसी खास जिले या क्षेत्र के लिए भारी बारिश की चेतावनी प्रमुख रूप से नहीं दी गई है. गरज और वज्रपात की स्थिति में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी.
मौसम विभाग के मुताबिक 13 सितंबर को भी राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इसके बाद अगले दो दिनों में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने के संकेत हैं.
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