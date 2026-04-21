झारखंड में तपिश का तांडव, डालटनगंज सबसे गर्म, इन जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी
झारखंड के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है. मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है.
Published : April 21, 2026 at 11:27 AM IST
रांची: रांची स्थित मौसम केंद्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में गर्मी ने अपना तेवर और तीखा कर लिया है. पिछले 24 घंटे के भीतर राज्य के कई प्रमुख जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सामान्य तापमान की तुलना में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
इन जिलों के लिए लू का अलर्ट
झारखंड के दस जिलों में आज यानी 21 अप्रैल को हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है. इनमें राज्य के उत्तर-पश्चिम, दक्षिणी और मध्य के कुछ भाग शामिल हैं. जिला की बात करें तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसांवा के लिए अलर्ट जारी किया गया है. 22 अप्रैल को भी उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य के कुछ भागों में गर्म हवा चलने की संभावना जताई गई है.
इन जिलों में तापमान सबसे ज्यादा
सबसे अधिक तापमान डालटनगंज में 43.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक है. वहीं, जमशेदपुर में पारा 42.6 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा है. बोकारो में 42.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक है.
रांची का पारा 40 डिग्री के पार
राजधानी रांची भी गर्मी से अछूती नहीं रही. यहां अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री ज्यादा है यानी राजधानी में सबसे अधिक सामान्य से विचलन देखा गया. चाईबासा में तापमान 41.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है. देवघर, कोडरमा और गोड्डा का तापमान भी 40 डिग्री के ऊपर चला गया है.
पिछले 24 घंटे में सरायकेला का अधिकतम तापमान 43 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. एकमात्र लातेहार जिला ऐसा है जहां का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से कम यानी 34.4 डिग्री पर पहुंचा है. न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकतर जिलों में रात का तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है. रांची और जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री रहा, जो 3.0 डिग्री और 1.2 डिग्री अधिक है. झारखंड में दिन व दिन गर्मी बढ़ती जा रही है. इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों का समय बदल दिया है.
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