झारखंड में फिलहाल ठंड से राहत, शाम में महसूस हो रही है गुलाबी सर्दी, आने वाले दिनों में बारिश के आसार

रांची: झारखंड में कुछ खास बदलाव के साथ मौसम ठंडा बना हुआ है. राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहने के साथ दोपहर में धूप निकल रही है. वहीं, शाम को गुलाबी ठंड महसूस हो रही है. आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान लगभग 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जिसमें गुमला का न्यूनतम तापमान करीब 10.5 डिग्री जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज है. इसके अलावा लोहरदगा में 11.3, लातेहार में 11.6 और डाल्टनगंज में 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. शेष सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच है.

इन इलाकों में सबसे ज्यादा महसूस हो रही ठंड

सबसे ज्यादा ठंड गुमला, कांके और नामकुम जैसे इलाकों में महसूस की जा रही है. जहां तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है. आने वाले कुछ दिनों में बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही हैं, जिससे 29 नवंबर के बाद हल्की बारिश की संभावना है और तापमान में कुछ गिरावट भी हो सकती है.

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक अगले चार-पांच दिन तक सुबह-शाम कोहरे और आंशिक बादल बने रहेंगे, जिससे मौसम ठंडा और शुष्क बना रहेगा. झारखंड में ठंड पड़ने की मुख्य वजह उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाओं का राज्य में आना और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहना है, जो शीतलहर और तापमान में गिरावट का कारण बनता है. इसके अलावा हाल ही में आए चक्रवात का असर कम होने और बादलों के छंटने से भी ठंड बढ़ रही है. ठंड से बचने के लिए कई प्रकार के सावधानी और उपाय किए जा सकते हैं.