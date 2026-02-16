झारखंड में गर्मी का दायरा बढ़ा, चाईबासा सबसे गर्म तो गुमला में सबसे ठंडी रात
झारखंड में मौसम बदलने लगा है. राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है.
Published : February 16, 2026 at 12:39 PM IST
रांचीः झारखंड में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. फरवरी के मध्य में ही राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है. मौसम केंद्र, रांची की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में कहीं भी बारिश नहीं हुई, जबकि दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक का असर बना रहा.
रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से कम
रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा डाल्टनगंज में 31.4 डिग्री, जमशेदपुर और बोकारो थर्मल में 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम है. एकमात्र लातेहार जिला है, जहां का अधिकतम तापमान सबसे कम 22.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.
सबसे ठंडा रहा गुमला
वहीं, न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुमला में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई. जहां तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा. डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री, हजारीबाग में 9.3 डिग्री, रांची में 10.4 डिग्री और जमशेदपुर में 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के किसी भी हिस्से में वर्षा नहीं हुई. वहीं, सबसे कम दृश्यता जमशेदपुर में 2000 मीटर दर्ज की गई.
लोगों को सतर्क रहने की सलाह
मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान झारखंड के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है. दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होने की संभावना है. जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी रहेगी. फिलहाल राज्य में बारिश के आसार नहीं हैं और मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है.
झारखंड में सर्दी अब विदा लेने की कगार पर है और गर्मी धीरे-धीरे अपने तेवर दिखाने लगी है. दिन में बढ़ती गर्मी और रात की हल्की ठंड के बीच लोगों को बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
