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झारखंड में मौसम का हाल, 29 अप्रैल को कई जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट

रांची: झारखंड में मौसम ने आज फिर करवट ली है. मौसम केंद्र, रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हवा में नमी बढ़ गई है और वातावरण अस्थिर हो गया है. इसी वजह से 29 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल के छाए रहने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है. इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है. खास बात है कि 4 मई तक मौसम में उतार-चढ़ाव की संभावना है. हालांकि अभी ज्यादातर जिलों का तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड हुआ है.

इन इलाकों में वज्रपात और बारिश के आसार

राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य हिस्सों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिलेगा. इन इलाकों में गरज के साथ तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना जताई गई है. साथ ही वज्रपात का भी खतरा बना हुआ है. वहीं, राज्य के अन्य हिस्सों में भी कहीं-कहीं गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की आशंका है. अगर जिलों की बात करें तो बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, रामगढ़, रांची, सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा.

इन जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट (ETV BHARAT)

प्रमुख इलाकों के तापमान की स्थिति

पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला है. हालांकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है. राज्य के ज्यादातर इलाकों में तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा. रांची में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब डेढ़ डिग्री ज्यादा है. वहीं जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा में तापमान 41 डिग्री के पार रहा. सरायकेला राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां पारा 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.