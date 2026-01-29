ETV Bharat / state

UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, झारखंड के विश्वविद्यालयों में राहत और संतोष

UGC के नए नियमों पर रोक के बाद झारखंड के विश्वविद्यालयों में राहत ( Etv bharat )