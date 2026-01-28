ETV Bharat / state

69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता: झारखंड की अंडर-19 बालिका टीम ने जीता स्वर्ण पदक

मणिपुर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर-19 बालिका टीम ने स्वर्ण पदक जीता है.

69TH NATIONAL SCHOOL FOOTBALL GAMES
झारखंड अंडर-19 बालिका टीम जीता 69वां नेशनल स्कूल फुटबॉल गेम्स (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 28, 2026 at 3:59 PM IST

रांची: मणिपुर की राजधानी इंफाल स्थित खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. जिसमें झारखंड की अंडर-19 बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. फाइनल मुकाबले में झारखंड ने मेजबान मणिपुर को कड़े संघर्ष में 1-0 से पराजित कर टाइटल अपने नाम किया है.

23 जनवरी से 28 जनवरी 2026 तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर की टीमें शामिल थीं. झारखंड की बालिका टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अनुशासित खेल, बेहतरीन टीमवर्क और मजबूत डिफेंस के दम पर खुद को खिताब का प्रबल दावेदार साबित किया.

69th national school football games
जीत के बाद मेडल दिखाते खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

फाइनल में काजल का निर्णायक गोल

फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन झारखंड की रक्षापंक्ति ने मणिपुर के लगातार हमलों को नाकाम किया. मैच के निर्णायक क्षण में झारखंड की स्टार खिलाड़ी काजल कुमारी ने शानदार गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई. यही गोल अंत तक निर्णायक साबित हुआ और झारखंड ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया.

पूरे टूर्नामेंट में दमदार खेल

झारखंड की अंडर-19 टीम ने टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों से ही अपना दबदबा बनाए रखा. मिडफील्ड पर मजबूत पकड़, तेज काउंटर अटैक और बेहतर फिटनेस टीम की सबसे बड़ी ताकत रही. गोलकीपर और डिफेंडरों ने भी अहम मौकों पर बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. टीम की इस सफलता के पीछे कोच बिंदु कुमारी और मैनेजर जीतू कच्छप का मार्गदर्शन अहम रहा. रणनीति, खिलाड़ियों की फिटनेस और मैच के दौरान सही बदलावों ने झारखंड को खिताबी जीत दिलाने में मदद की.

तीनों वर्गों में झारखंड का शानदार प्रदर्शन

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के तहत तैयार की गई टीमों ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तीनों वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया. जिसमें अंडर-14 बालिका वर्ग रजत पदक, अंडर-17 और अंडर-19 बालिका वर्ग ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. यह उपलब्धि झारखंड में स्कूली खेलों की मजबूत तैयारी और निरंतर अभ्यास का परिणाम माना जा रहा है.


21 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का असर

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से पहले दिया गया 21 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण इस सफलता की बड़ी वजह रही. सही मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यास से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में स्पष्ट सुधार देखने को मिला. इस जीत के साथ झारखंड की बालिका फुटबॉल टीम ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की मजबूत पहचान बनाई है. लगातार बेहतर प्रदर्शन यह संकेत देता है कि आने वाले समय में झारखंड की खिलाड़ी सीनियर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ सकती हैं.

