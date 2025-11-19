ETV Bharat / state

धनबाद में झारखंड अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम सेलेक्शन ट्रायल शुरू, कुव्यवस्था देख खिलाड़ी मायूस

धनबाद में जूनियर गर्ल्स अंडर 17 फुटबॉल टीम का ट्रायल शुरू हो गया है, लेकिन खिलाड़ियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

Football Selection Trial In Dhanbad
धनबाद में प्रैक्टिस के दौरान झारखंड अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 19, 2025 at 4:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: जूनियर गर्ल्स अंडर 17 झारखंड फुटबॉल टीम का ट्रायल मंगलवार से धनबाद स्थित बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में शुरू हो गया है. यह ट्रायल 24 नवंबर तक चलेगा. जिसमें झारखंड के अलग-अलग जिलों से आईं बालिका फुटबॉल खिलाड़ी अपनी काबलियत साबित करेंगी, ताकि वो नेशनल में अपनी जगह पक्की कर सकें, लेकिन संसाधन की कमी के कारण खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है.

फुटबॉल खिलाड़ियों की मानें तो ट्रायल के लिए ग्राउंड के नाम पर इन्हें एक बंजर भूमि दे दी गई है, जो इतनी सख्त है कि यदि कोई खिलाड़ी यहां गिर जाए तो शायद वो जीवन में कभी खेल ही न सके. इतना ही नहीं महिला खिलाड़ियों के लिए यहां शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है.

समस्या साझा करतीं महिला फुटबॉल खिलाड़ी और जिला फुटबॉल सेक्रेटरी एवं चीफ कोच का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को नहीं मिल रही सुविधाएं

धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जूनियर गर्ल्स अंडर 17 झारखंड फुटबॉल टीम का नेशनल चैंपियनशिप के लिए कैंप का आयोजन किया गया है. कैंप में सुविधाएं नहीं मिलने से प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आईं महिला खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है. खिलाड़ी अपना भविष्य दांव पर लगाकर प्रैक्टिस करने को विवश हैं.

Football Selection Trial In Dhanbad
धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में महिला फुटबॉल खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

खिलाड़ियों ने साझा की परेशानी

नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी संगीता कुमारी ने कहा कि यदि झारखंड का सिस्टम सही हो जाए तो वह आगे भी भारत के लिए खेल सकती हैं, लेकिन यहां सिस्टम सही ढंग से काम ही नहीं कर रहा है. अभी स्थिति ये है कि ट्रायल तक की सूचना खिलाड़ियों नहीं मिल पाती है. ऐसे में खिलाड़ी न तो ट्रायल दे पाती हैं और न ही आगे खेल पाती हैं.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धनबाद में जिस ग्राउंड को प्रैक्टिस के लिए खिलाड़ियों को मुहैया कराया गया है, वह प्रैक्टिस के लायक नहीं है. क्योंकि मैदान इतना सख्त है कि यदि कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस के दौरान गिर जाए तो उसे बड़ी इंजरी हो सकती है. इस कारण वह टीम से भी बाहर हो सकती हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यहां प्रैक्टिस करने आने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, रहने और खाने की व्यवस्था की तो बात करना ही बेमानी है.

Football Selection Trial In Dhanbad
धनबाद में प्रैक्टिस के दौरान झारखंड अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

फुटबॉल ग्राउंड प्रैक्टिस के लायक नहीं

वहीं, रांची से अंडर-17 के लिए ट्रायल देने धनबाद कैंप पहुंची खिलाड़ी अनुष्का कुमारी ने बताया कि ग्राउंड काफी बुरी स्थिति में है. यहां कभी भी कोई खिलाड़ी गिरकर घायल हो सकता है. इसके साथ ही न तो यहां रहने-खाने की व्यवस्था है और न ही शौचालय की. ऐसे में महिला खिलाड़ियों को अगले सात दिनों तक खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

Football Selection Trial In Dhanbad
धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में महिला फुटबॉल खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

झारखंड फुटबॉल फेडरेशन पर उपेक्षा का आरोप

वहीं, मौके पर मौजूद धनबाद फुटबॉल के सेक्रेटरी फैयाज अहमद और झारखंड टीम के चीफ कोच सुभाष लोक ने बताया कि इस कुव्यवस्था का जिम्मेदार झारखंड फुटबॉल फेडरेशन है, जो सिर्फ महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को सुविधा देने के नाम पर बस खानापूर्ति करता है. जो सुविधाएं यहां महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को मिल रही है वह लोकल स्तर से ही मिल पा रहा है. ऐसे में हमारी झारखंड की महिला खिलाड़ी जो अलग-अलग जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं वह भला कैसे अपना बेस्ट दे पाएंगी.

ये भी पढ़ें-

खेलो झारखंड 2025 : राज्य स्तरीय फुटबॉल और क्रिकेट के लिए खुली चयन प्रक्रिया 6 और 12 नवंबर को

भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास, 2026 में होने वाले AFC एशियन कप के लिए किया क्वालीफाई

रांची में 36वीं जूनियर ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज, 650 एथलीट दिखा रहे हैं दम

TAGGED:

JHARKHAND UNDER 17 WOMENS FOOTBALL
FOOTBALL SELECTION TRIAL IN DHANBAD
JHARKHAND FOOTBALL PLAYERS PROBLEMS
धनबाद में फुटबॉल टीम का ट्रायल
FOOTBALL TEAM SELECTION TRIAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.