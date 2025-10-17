नई एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स: झारखंड के इन दो मेडिकल कॉलेजों में बढ़ीं सीटें!
एनएमसी ने नई एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी की है. जिसमें झारखंड के मेडिकल कॉलेज को भी फायदा लाभ पहुंचा है.
Published : October 17, 2025 at 8:50 PM IST
रांची: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission) ने नई एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी की है. इस नई मैट्रिक्स के अनुसार झारखंड के दो मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 50-50 सीटों की बढ़ोतरी की गई है.
जिन दो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीट बढ़ाने की अनुमति NMC ने दी है. उसमें से एक सरकारी और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शामिल है.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission-NMC) ने 16 अक्टूबर 2025 को देशभर के मेडिकल कॉलेजों के लिए नई MBBS सीट मैट्रिक्स जारी की. इस संबंध में एनएमसी के पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन की ओर से एक सार्वजनिक नोटिस (Public Notice) जारी की गई है.
राजीव शर्मा, निदेशक (P&C) एनएमसी के द्वारा जारी नोटिस के माध्यम से यह जानकारी दी गयी है. इसमें कहा गया है कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) की अधिसूचना संख्या N-15029/09/2025-UGMEB के तहत स्नातक (MBBS) पाठ्यक्रमों की सीटों की अद्यतन सूची प्रकाशित की गई है.
यह संशोधन मौजूदा मेडिकल कॉलेजों की सीटों के नवीनीकरण और नए कॉलेजों या अतिरिक्त सीटों के अनुमोदन के बाद तैयार किया गया है. एनएमसी ने सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और प्राचार्यों, अभिभावकों तथा NEET-UG 2025 में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से इस अद्यतन जानकारी को संज्ञान में लेने का अनुरोध किया है.
झारखंड की इन दो मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी MBBS की सीटें
NMC द्वारा जारी MBBS की नई सीट मैट्रिक्स के अनुसार, देशभर के कई राज्यों में MBBS सीटों में वृद्धि की गई है. झारखंड राज्य के दो प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में 50-50 सीटें बढ़ाने की मंजूरी मिली है. जिन मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीट बढ़ाने का फैसला लिया गया है उसमें राज्य का एक सरकारी और एक निजी कॉलेज है.
एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में अब MBBS की 150 सीट
झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार जमशेदपुर में MGM में पहले 100 MBBS सीटें स्वीकृत थीं. अब 50 नई सीटें बढ़ाकर कुल 150 सीटें कर दी गई हैं. यह कॉलेज झारखंड की सबसे पुराने सरकारी मेडिकल संस्थानों में से एक है और इस विस्तार से राज्य के सरकारी चिकित्सा शिक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी.
स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के ही मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जहां पहले 150 MBBS सीटें थीं. अब इसमें भी 50 सीटों की वृद्धि कर कुल 200 सीटें स्वीकृत प्रदान की गई हैं. इसके अतिरिक्त NMC की ओर से जारी नोटिस में यह भी उल्लेख है कि देश के अन्य राज्यों में कई संस्थानों को “Approval for New Establishment during Academic Year 2025-26” के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. जो शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा.
एनएमसी की नई सीट मैट्रिक्स शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी. इसका सीधा असर NEET-UG 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया पर पड़ेगा. क्योंकि बढ़ी हुई सीटें इसी सत्र से छात्रों को आवंटित की जाएंगी. NMC द्वारा झारखंड की दो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में MBBS की कुल 100 सीट बढ़ाये जाने को राज्य के मेधावी बच्चों के लिए सौगात है.
इसको लेकर झारखंड के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) अजय कुमार सिंह ने कहा कि “हमारे लगातार प्रयास का परिणाम है कि राज्य में MBBS सीटों की संख्या बढ़ी है. यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा. हमारा लक्ष्य है कि झारखंड के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 150 सीटें उपलब्ध हों. अभी एक सरकारी कॉलेज में सीट बढ़ाई गई है, जबकि शेष चार अन्य कॉलेजों में भी 50-50 सीटों की वृद्धि के लिए प्रस्ताव पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि सीट बढ़ने से राज्य में डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवा को बल मिलेगा.
इसे भी पढे़ं- रिम्स एमबीबीएस थर्ड ईयर की परीक्षा में बवालः एग्जामिनेशन कंट्रोलर पर चोरी करवाने का आरोप लगाकर छात्रों ने किया हंगामा - RIMS MBBS third year exam
इसे भी पढ़ें- नीट पेपर लीक मामलाः सीबीआई की टीम ने रांची में की कार्रवाई, रिम्स की डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ - NEET paper leak case
इसे भी पढे़ं- रिम्स के छात्र-छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का किया घेराव, कहा- अधर में लटका 180 MBBS स्टूडेंट्स का भविष्य