परिसीमन को लेकर क्यों सशंय में हैं झारखंड के आदिवासी? डिलिमिटेशन से झारखंड को पहले मिली थी राहत
झारखंड में परिसीमन का मुद्दा फिर से गरमा रहा है. आदिवासियों की मांग है कि परिसीमन केवल आबादी के हिसाब से न हो.
Published : August 3, 2026 at 4:28 PM IST
रांची: देश में प्रस्तावित परिसीमन की चर्चा एक बार फिर झारखंड में जोर पकड़ रहा है. आदिवासियों से जुड़े संगठन और जनजातीय समुदाय के लोगों में परिसीमन का मुद्दा फिर से गरमा रहा है. आने वाले दिनों में झारखंड में परिसीमन का मुद्दा राजनीति के केंद्र में रहने की उम्मीद है.
इसका कारण है राज्य के आदिवासी समुदाय को डर है कि अगर आबादी के आधार पर परिसीमन किया गया, तो राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या कम हो जाएगी. जिसका सीधा असर जनजातीय समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी पर पड़ेगी. यही वजह है कि विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आगामी 30 अगस्त को रांची में महाजुटान रैली की घोषणा कर दी है और अलग-अलग जनजातीय समुदाय एकजुट हो रहे हैं.
परिसीमन से आदिवासी समुदाय में डर
झारखंड की जुझारू आंदोलनकारियों में से एक दयामनी बारला कहती हैं कि झारखंड में भाजपा तमाम हथकंडे अपनाकर भी जनजातीय समुदाय का भरोसा नहीं जीत सकी. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनजातीय सीट पर भाजपा की पराजय के बाद अब वह मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और परिसीमन के बिल पर चुनावी जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगी.
दयामनी बारला ने कहा कि झारखंड में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन जनगणना के आधार पर किया गया तो राज्य में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या घट सकती है, इससे आदिवासी बहुल क्षेत्रों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर होने का डर है.
आदिवासियों की आवाज कमजोर हो सकती है: पूर्व मेयर
झारखंड के आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों और रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो का कहना है कि राज्य गठन के बाद झारखंड में लगातार शहरीकरण, पलायन और गैर-आदिवासी आबादी बढ़ने से कई पारंपरिक आदिवासी क्षेत्रों में एसटी आबादी का प्रतिशत कम हुआ है.
उनका कहना है कि संविधान के अनुसार विधानसभा और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें संबंधित क्षेत्र में एसटी आबादी के अनुपात के आधार पर तय होती हैं. यदि परिसीमन में केवल जनसंख्या को आधार बनाया गया तो कई मौजूदा एसटी आरक्षित सीटें सामान्य हो सकती हैं, इससे आदिवासी नेतृत्व और उनकी राजनीतिक आवाज कमजोर होने की संभावना है.
क्या होता है परिसीमन
परिसीमन का अर्थ होता है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का संतुलन बना रहे. यह कार्य परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) करता है.
हालांकि, देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों की कुल संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर पहले 2001 तक और बाद में संविधान के 84वें संशोधन के जरिए 2026 तक स्थगित (फ्रीज) रखा गया था. इस दौरान केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव और आरक्षित सीटों के पुनर्निर्धारण का प्रावधान था.
पूर्व में झारखंड को परिसीमन से क्यों रखा गया था अलग
परिसीमन आयोग ने 2007 में झारखंड के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसमें 81 विधानसभा सीटों में 22 सीटें एसटी और 10 सीटें एससी के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव था. लेकिन इस प्रस्ताव का राज्य में व्यापक विरोध हुआ, क्योंकि इससे एसटी आरक्षित सीट घट रहा था.
तब आदिवासी संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि इससे कई आदिवासी बहुल क्षेत्रों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा और आदिवासी प्रतिनिधित्व घट जाएगा. विरोध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र की UPA सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार किया और अंततः 2009 में संसद ने कानून बनाकर झारखंड में 2007 के परिसीमन आदेश को प्रभावहीन (non-est) घोषित कर दिया. इसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत लागू पुराने निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही कराए गए, जिनमें 81 विधानसभा सीटों में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति और 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहीं.
आदिवासी संगठनों की मौजूदा मांग क्या है
झारखंड के कई आदिवासी संगठन और सामाजिक समूह के साथ-साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस जैसे दलों की मांग हैं कि परिसीमन केवल जनसंख्या के गणित पर आधारित न हो. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो, सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला जैसी नेताओं का कहना है कि झारखंड कोई सामान्य राज्य नहीं है, बल्कि यह जनजातीय बहुल वाला क्षेत्र है. यहां के जनजातीय समुदाय के सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार के लिए जरूरी है कि परिसीमन हो भी तो जनजातीय समुदाय के सीटों का अनुपात नहीं घटे.
परिसीमन के नाम पर जनजातीय आरक्षित सीटें घटी तो उलगुलान होगा- JMM
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि परिसीमन के नाम पर अगर झारखंड में जनजातीय समुदाय की विधानसभा-लोकसभा सीटें घटाने की कोशिश हुई तो राज्य में उलगुलान होगा. उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन तय करना बाध्यता है तो संविधान में संशोधन का भी प्रावधान है. झामुमो, किसी भी स्थिति में जनजातीय समुदाय के राजनीतिक अधिकारों को कम होने नहीं देगी. 2026 के बाद परिसीमन की प्रक्रिया और उसके आधार को लेकर अंतिम निर्णय संसद तथा परिसीमन आयोग की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा.
झारखंड में आदिवासी संगठनों की मांग है कि किसी भी नए परिसीमन से पहले राज्य के विशेष संवैधानिक दर्जे, पांचवीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कोई कमी न आए. झारखंड में परिसीमन का मुद्दा केवल सीटों की संख्या का घटने-बढ़ने भर तक का नहीं है, बल्कि आदिवासी अस्मिता, संवैधानिक अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का भी विषय है.
2007 में आदिवासी प्रतिनिधित्व पर उठी आशंकाओं के कारण जिस प्रकार केंद्र सरकार ने परिसीमन आदेश को लागू नहीं होने दिया था, उसी अनुभव के कारण आज भी राज्य का आदिवासी समाज किसी भी नई परिसीमन प्रक्रिया को लेकर सतर्क और सशंकित नजर आ रहा है. आने वाले समय में यह विषय झारखंड की राजनीति के केंद्र में भी होगी.
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