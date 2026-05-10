17 साल तक बंधक बनाकर आदिवासी युवती का यौन शोषण, दिल्ली के अग्रवाल परिवार पर कई गंभीर आरोप
झारखंड की आदिवासी युवती को दिल्ली में बंधक बनाकर यौन शोषण का मामला सामने आया है.
Published : May 10, 2026 at 4:41 PM IST
रांची/खूंटीः देश की राजधानी दिल्ली के सुभाष प्लेस थाना इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. झारखंड के खूंटी की रहने वाली आदिवासी युवती को 17 साल तक बंधक बनाकर घरेलू मजदूरी कराने और उसके साथ बार-बार यौन शोषण होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में धारा 376 और 313 (जबरन गर्भपात) के तहत FIR दर्ज कर ली है.
साल 2009 से दिल्ली में कैद थी लड़की
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि साल 2009 में जेटा मुंडा नामक व्यक्ति उसे काम दिलाने के बहाने दिल्ली लाया था, तब उसकी उम्र 14-15 साल थी. उसे कोहाट एन्क्लेव स्थित मधु अग्रवाल के घर पर घरेलू काम के लिए सौंप दिया गया. युवती का आरोप है कि इस दौरान उसे अपने परिवार से बात तक नहीं करने दिया गया और उसके पिता की मौत की खबर भी उससे छिपाई गई.
दो बार हुआ यौन शोषण
दिल्ली पुलिस से की गई शिकायत के मुताबिक घर में काम करने वाले एक व्यक्ति ने डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब वह गर्भवती हुई तो मकान मालिक की बहू और बेटी ने कथित तौर पर अस्पताल ले जाकर उसका जबरन गर्भपात करवा दिया. पीड़िता का यह भी आरोप है कि हाल ही में छत पर नहाते समय एक अन्य युवक ने भी उसके साथ गलत काम किया. जिसे मालिक ने CCTV में देख लिया था लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की.
17 साल की मजदूरी की कीमत 1.40 लाख रुपए
नवंबर 2025 में जब पीड़िता का भाई उसे लेने आया तो उसे 10,000 रुपये देकर वापस भेज दिया गया. अब 9 अप्रैल 2026 को जब परिजन दोबारा आए तो मालिक ने 17 साल की मजदूरी के बदले मात्र 1.40 लाख रुपये का डी-डी और 15,000 रुपये नकद देकर मामला खत्म करने का दबाव बनाया. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई है. दिल्ली के सुभाष प्लेस थाना में मामला दर्ज होने की सूचना मिलते ही खूंटी पुलिस सक्रिय हो गई है.
पीड़ित परिवार से मिली एएचटीयू थाना प्रभारी
महिला थाना सह एएचटीयू थाना प्रभारी फुलमनी टोप्पो ने बताया कि दिल्ली में दर्ज शिकायत के आधार पर खूंटी पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि यह पुराना मामला है और खूंटी जिले में कभी शिकायत दर्ज नही कराया गया था. दिल्ली में दर्ज शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है. उन्होंने परिजनों से मिलकर आश्वस्त किया है कि जल्द ही कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़िता को इंसाफ दिलाया जाएगा.
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