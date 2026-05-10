ETV Bharat / state

17 साल तक बंधक बनाकर आदिवासी युवती का यौन शोषण, दिल्ली के अग्रवाल परिवार पर कई गंभीर आरोप

रांची/​खूंटीः देश की राजधानी दिल्ली के सुभाष प्लेस थाना इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. झारखंड के खूंटी की रहने वाली आदिवासी युवती को 17 साल तक बंधक बनाकर घरेलू मजदूरी कराने और उसके साथ बार-बार यौन शोषण होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में धारा 376 और 313 (जबरन गर्भपात) के तहत FIR दर्ज कर ली है.

साल 2009 से दिल्ली में कैद थी लड़की

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि साल 2009 में जेटा मुंडा नामक व्यक्ति उसे काम दिलाने के बहाने दिल्ली लाया था, तब उसकी उम्र 14-15 साल थी. उसे कोहाट एन्क्लेव स्थित मधु अग्रवाल के घर पर घरेलू काम के लिए सौंप दिया गया. युवती का आरोप है कि इस दौरान उसे अपने परिवार से बात तक नहीं करने दिया गया और उसके पिता की मौत की खबर भी उससे छिपाई गई.

दो बार हुआ यौन शोषण

दिल्ली पुलिस से की गई शिकायत के मुताबिक घर में काम करने वाले एक व्यक्ति ने डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब वह गर्भवती हुई तो मकान मालिक की बहू और बेटी ने कथित तौर पर अस्पताल ले जाकर उसका जबरन गर्भपात करवा दिया. पीड़िता का यह भी आरोप है कि हाल ही में छत पर नहाते समय एक अन्य युवक ने भी उसके साथ गलत काम किया. जिसे मालिक ने CCTV में देख लिया था लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की.

17 साल की मजदूरी की कीमत 1.40 लाख रुपए