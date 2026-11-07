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टॉप माओवादी संजय गोदराम मुंबई से गिरफ्तार, 50 से अधिक घटनाओं का है आरोपी

कॉन्सेप्ट इमेज. ( ETV BHARAT )

पलामू: झारखंड-बिहार के टॉप माओवादी संजय गोदराम उर्फ संजय यादव को एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है. संजय गोदराम पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के देवगन का रहने वाला है. संजय गोदराम पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपये का इनाम रखा था. झारखंड में बचे हुए बड़े इनामी नक्सलियों में से एक संजय गोदराम है. माओवादी संजय गोदराम उर्फ संजय यादव की गिरफ्तारी की पुष्टि आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने की है.

दरअसल, संजय गोदराम माओवादियों का जोनल कमांडर रहा है. झारखंड-बिहार में संजय पर 50 से भी बड़े नक्सल हमले को अंजाम देने का आरोप है. पिछले दो दशक से झारखंड-बिहार में पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों के लिए संजय चुनौती बना हुआ था. संजय झारखंड-बिहार के टॉप माओवादी नितेश यादव का बेहद ही करीबी है और उसके दस्ते का अहम सदस्य है.