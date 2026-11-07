टॉप माओवादी संजय गोदराम मुंबई से गिरफ्तार, 50 से अधिक घटनाओं का है आरोपी
10 लाख रुपये का इनामी माओवादी संजय गोदराम को एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : November 7, 2026 at 2:08 PM IST
पलामू: झारखंड-बिहार के टॉप माओवादी संजय गोदराम उर्फ संजय यादव को एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है. संजय गोदराम पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के देवगन का रहने वाला है. संजय गोदराम पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपये का इनाम रखा था. झारखंड में बचे हुए बड़े इनामी नक्सलियों में से एक संजय गोदराम है. माओवादी संजय गोदराम उर्फ संजय यादव की गिरफ्तारी की पुष्टि आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने की है.
दरअसल, संजय गोदराम माओवादियों का जोनल कमांडर रहा है. झारखंड-बिहार में संजय पर 50 से भी बड़े नक्सल हमले को अंजाम देने का आरोप है. पिछले दो दशक से झारखंड-बिहार में पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों के लिए संजय चुनौती बना हुआ था. संजय झारखंड-बिहार के टॉप माओवादी नितेश यादव का बेहद ही करीबी है और उसके दस्ते का अहम सदस्य है.
27 मई 2025 को पलामू के हुसैनाबाद और पांडु की सीमावर्ती इलाके में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में संजय बचकर भाग गया था. संजय गोदराम को लेकर झारखंड-बिहार की सुरक्षा एजेंसियां लगातार अभियान चला रही थी और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी. 2013 में पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने 15 टीएसपीसी कमांडरों की हत्या कर दी थी. इस घटना में संजय गोदराम आरोपी रहा है.
2016 में बिहार के गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाके में माओवादियों ने कोबरा टीम पर हमला किया था. जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे. इस घटना में भी संजय गोदराम आरोपी है. 2016 में ही पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के काला पहाड़ के इलाके में हुए लैंड माइंस विस्फोट में सात जवान शहीद हुए थे. इस घटना में भी संजय गोदराम आरोपी है.
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