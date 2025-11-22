ETV Bharat / state

झारखंड में जल्द शुरू होगा थर्ड जेंडर्स के लिए विशेष OPD! स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड में जल्द ही थर्ड जेंडर्स के लिए विशेष ओपीडी खोले जाएंगे.

Jharkhand to soon launch special OPD for transgender community said Health Minister
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी
ETV Bharat Jharkhand Team

November 22, 2025

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष पहल की है. जिसमें जल्द ही राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और जिला अस्पतालों में थर्ड जेंडर के लिए विशेष ओपीडी क्लिनिक काम करने लगेगा.

राज्य के थर्ड जेंडर्स समुदाय की ओर से लंबे दिनों से यह मांग की जाती रही थी कि उनको इलाज में कोई परेशानी न हो, इसके लिए स्पेशल ओपीडी क्लीनिक का शुरू होना बेहद जरूरी है. उनकी इसी मांग पर विचार करते हुए स्वास्थ्य अब राज्य में थर्ड जेंडर के लिए अलग से ओपीडी शुरू करने के विभागीय योजना पर स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है. आज शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री की ओर से खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से दी गयी.

थर्ड जेंडर के लिए विशेष ओपीडी (OPD) सेवाएं शुरू

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि थर्ड जेंडर के लिए विशेष ओपीडी क्लीनिक, एक ऐसी जगह होगी जहां उन्हें बिना किसी भेदभाव के सम्मानजनक ढंग से स्वास्थ्य जांच, परामर्श और इलाज मिल सकेगा. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में “सम्मान स्वास्थ्य सेवा” व्यवस्था लागू की जा रही है. जिसके तहत ट्रांसजेंडर समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष चिकित्सा सेवाएं और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

इसके लिए सभी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता और पेशेवर व्यवहार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनकी गरिमा और अधिकार सुरक्षित रहें. सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि यह पूरी व्यवस्था शीघ्रतम प्रभाव से लागू की जाए ताकि थर्ड जेंडर समुदाय को तुरंत राहत, सम्मान और समर्पित चिकित्सा सेवा मिल सके.

कांग्रेस ने की स्वास्थ्य विभाग के फैसले की सराहना

थर्ड जेंडर यानी किन्नर समाज के लोगों के लिए राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्पेशल ओपीडी क्लिनिक शुरू करने के निर्णय की सराहना प्रदेश कांग्रेस ने की है. पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस और उसके कोटे से बनें मंत्री सबकी के हितों का ख्याल रखते हैं. यहीं कांग्रेस की नीति और यही राहुल गांधी की सोच है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मानती है कि हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है. ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में समान स्थान मिले, यह सरकार का दायित्व है.कांग्रेस इसके लिए प्रतिबद्ध है.

