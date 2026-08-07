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झारखंड के नाम एक और उपलब्धि, 7 राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं की मिली मेजबानी

झारखंड को सात राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के अधिकार मिले हैं.

Jharkhand to host 7 national school sports competitions
झारखंड के खिलाड़ी (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 12:08 AM IST

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रांचीः स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आयोजित होने वाली सात राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी झारखंड को सौंपी है.

इन प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची द्वारा किया जाएगा. प्रतियोगिताओं में देशभर के लगभग 42 राज्यों एवं संबद्ध इकाइयों के हजारों खिलाड़ी, प्रशिक्षक, तकनीकी पदाधिकारी और टीम प्रबंधक हिस्सा लेंगे.

झारखंड को जिन खेलों की मेजबानी मिली है, उनमें फुटबॉल (अंडर-14 एवं अंडर-17 बालिका), साइक्लिंग (ट्रैक), वुशु, बास्केटबॉल, योगासन, ताइक्वांडो और हॉकी शामिल हैं. इनमें विभिन्न आयु वर्गों के बालक एवं बालिका खिलाड़ी भाग लेंगे.

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. आयोजन सचिव सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि सात राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी राज्य के लिए गर्व के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है.

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि झारखंड की खेल अधोसंरचना, आयोजन क्षमता और स्कूली खेलों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. विभाग का प्रयास रहेगा कि सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, सुरक्षित, पारदर्शी और सफल तरीके से कराया जाए, ताकि देशभर से आने वाले खिलाड़ी झारखंड से बेहतर अनुभव लेकर लौटें.

उन्होंने बताया कि पिछले सत्र में झारखंड को पांच राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर सात हो गई है. इसे राज्य की बढ़ती खेल क्षमता और उत्कृष्ट आयोजन दक्षता का प्रमाण माना जा रहा है. विभाग का मानना है कि यह उपलब्धि झारखंड को देश के अग्रणी खेल आयोजक राज्यों में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

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