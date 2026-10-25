झारखंड में AQI देखकर बिकेंगे पटाखे, दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी! जानें, क्या जारी हुआ है निर्देश
झारखंड में AQI देखकर पटाखे बिकेंगे. दीपावली में आतिशबाजी के लिए भी समय निर्धारित किया गया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 25, 2026 at 8:08 PM IST
रांचीः झारखंड में इस बार पटाखों की बिक्री से लेकर आतिशबाजी तक के लिए वायु गुणवत्ता और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करना होगा.
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से जारी आदेश का हवा देते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI अच्छी या संतोषजनक श्रेणी में होने पर ही निर्धारित मानकों वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी. वहीं, पटाखों की आवाज 125 डेसीबल (A) से कम होनी चाहिए. दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
AQI के आधार पर तय होगी पटाखों की बिक्री
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से जारी सूचना के मुताबिक इस वर्ष राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छी या संतोषजनक श्रेणी में है. पर्षद ने अच्छी श्रेणी के लिए AQI का स्तर 1 से 50 और संतोषजनक श्रेणी के लिए 51 से 100 निर्धारित किया है. इन क्षेत्रों में उन्हीं पटाखों की बिक्री की जा सकेगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसीबल (A) से कम होगी. पटाखों की बिक्री में केवल उपलब्धता ही नहीं, बल्कि वायु गुणवत्ता और ध्वनि मानकों का भी ध्यान रखना होगा. पर्षद का यह निर्देश वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है.
दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी
त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किए गए हैं. दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी. इन दोनों अवसरों पर पटाखे जलाने के लिए केवल दो घंटे का समय मिलेगा. पर्षद ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके बाहर पटाखे जलाना जारी निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा.
छठ से क्रिसमस और नववर्ष तक के लिए तय समय
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने केवल दीपावली ही नहीं, बल्कि छठ, क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर भी पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया है. निर्देशों के मुताबिक, अलग-अलग त्योहारों के लिए समय-सीमा इस प्रकार होगी. दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जबकि क्रिसमस और नववर्ष को लेकर रात 11 बजकर 55 मिनट से मध्यरात्रि 12 बजकर 30 मिनट तक आतिशबाजी की जा सकेगी.
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