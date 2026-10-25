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झारखंड में AQI देखकर बिकेंगे पटाखे, दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी! जानें, क्या जारी हुआ है निर्देश

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में इस बार पटाखों की बिक्री से लेकर आतिशबाजी तक के लिए वायु गुणवत्ता और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करना होगा.

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से जारी आदेश का हवा देते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI अच्छी या संतोषजनक श्रेणी में होने पर ही निर्धारित मानकों वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी. वहीं, पटाखों की आवाज 125 डेसीबल (A) से कम होनी चाहिए. दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.