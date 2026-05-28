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एशियन गेम्स ट्रायलः झारखंड के तीन पहलवान का चयन, पहली बार सीनियर स्तर के ट्रायल में बनाई जगह

एशियन गेम्स ट्रायल के लिए झारखंड के तीन पहलवान का चयन हुआ है. इससे खेल जगत में खुशी की लहर है.

Jharkhand Three Wrestlers Selected for Asian Games Trials
एशियन गेम्स ट्रायल के लिए झारखंड के तीन पहलवान का चयन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 6:18 PM IST

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रांची: झारखंड के खेल इतिहास में गुरुवार को एक नया अध्याय जुड़ गया, जब राज्य के तीन प्रतिभाशाली पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से रवाना हुए.

यह पहला अवसर है जब झारखंड से एक साथ तीन पहलवान सीनियर स्तर के एशियन गेम्स ट्रायल के लिए क्वालीफाई करने में सफल हुए हैं. खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से राज्य के खेल जगत में उत्साह और गर्व का माहौल है.

एशियन गेम्स ट्रायल के लिए रवाना होने वाले खिलाड़ियों में रिया कुमारी (53 किलोग्राम महिला वर्ग), अमित गोप (77 किलोग्राम ग्रीको रोमन) और अभिषेक कुमार (60 किलोग्राम ग्रीको रोमन) शामिल हैं. रिया और अभिषेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से जुड़े हैं, जबकि अमित गोप रांची से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. तीनों खिलाड़ी दिल्ली और लखनऊ में आयोजित होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेंगे. ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने पर उन्हें एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह मिल सकती है.

बता दें कि एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आइची-नागोया में होना है. ऐसे में झारखंड के खिलाड़ियों के पास अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का सुनहरा अवसर होगा. राज्य के खेल प्रेमियों और युवा पहलवानों को इन खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें हैं.

झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार ने खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जताते हुए कहा कि यह झारखंड के लिए ऐतिहासिक क्षण है. हमारे तीनों खिलाड़ियों रिया, अमित और अभिषेक ने अपनी मेहनत और समर्पण के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है. यह सफलता खेल विभाग, झारखंड सरकार, साझा और JSSPS के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है. हमें पूरा विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी ट्रायल में शानदार प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे.

उन्होंने कहा कि झारखंड में कुश्ती के क्षेत्र में लगातार प्रतिभाएं उभर रही हैं और अब राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं. रजनीश कुमार ने यह भी कहा कि रिया, अमित और अभिषेक की सफलता राज्य के हजारों युवा पहलवानों के लिए प्रेरणा बनेगी.

खिलाड़ियों के रवाना होने से पहले खेल सचिव मुकेश कुमार, झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष जीशान कमर, खेल निदेशक छवि रंजन, उप निदेशक साझा राजेश कुमार, अभिभावक के. रवि कुमार और मार्गदर्शक भोलानाथ सिंह समेत कई खेल पदाधिकारियों और संघ के सदस्यों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं.

इस मौके पर झारखंड कुश्ती संघ के पदाधिकारी, जिला संघों के प्रतिनिधि, कोच और खिलाड़ियों के परिजन भी मौजूद रहे. सभी ने खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और भारतीय टीम में चयन की कामना की. झारखंड के तीन पहलवानों का एक साथ एशियन गेम्स ट्रायल तक पहुंचना राज्य में कुश्ती खेल के बढ़ते स्तर और खिलाड़ियों की मेहनत का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है.

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