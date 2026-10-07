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एशियाई खेलों की स्वर्ण विजेता झारखंड की तीन बेटियों का सम्मान, दक्षिण पूर्व रेलवे खेल संघ रांची ने किया सम्मानित

एशियाई खेलों की स्वर्ण विजेता झारखंड की खिलाड़ियों का सम्मान (रांची) ( Etv Bharat )

रांचीः एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग का बुधवार को हटिया स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में सम्मान किया गया.