एशियाई खेलों की स्वर्ण विजेता झारखंड की तीन बेटियों का सम्मान, दक्षिण पूर्व रेलवे खेल संघ रांची ने किया सम्मानित
रांची में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक जीतने वाली झारखंड की तीन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 8:55 PM IST
रांचीः एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग का बुधवार को हटिया स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में सम्मान किया गया.
दक्षिण पूर्व रेलवे खेल संघ रांची की ओर से आयोजित समारोह में डीआरएम करुणा निधि सिंह ने तीनों खिलाड़ियों को शॉल और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया. अखिल भारतीय रेलवे तीरंदाजी चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाली दक्षिण पूर्व रेलवे की खिलाड़ी दीप्ति कुमारी और रिमिल बिरुली को भी सम्मानित किया गया.
मंडल रेल प्रबंधक करुणा निधि सिंह ने कहा कि रांची मंडल के खिलाड़ियों का एशियाई खेलों और रेलवे तीरंदाजी चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन पूरे मंडल के लिए गर्व की बात है. रांची मंडल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन और सहयोग देता रहा है और आगे भी खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि खेल सुविधाओं में लगातार सुधार के साथ खिलाड़ियों की जरूरत के अनुसार नई सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास का अवसर मिल सके.
समारोह के दौरान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग की मौजूदगी में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में हॉकी प्रशिक्षण केंद्र और शक्ति व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया. प्रशिक्षण केंद्र में रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ आम नागरिक भी हॉकी का प्रशिक्षण ले सकेंगे. इससे क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व रेलवे खेल संघ और एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र के बीच मैत्री हॉकी मुकाबला भी हुआ. मुकाबला 2-2 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ. मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों को पदक और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया.
वहीं, हटिया रेलवे कॉलोनी में तीनों हॉकी खिलाड़ियों का विशेष स्वागत जुलूस निकाला गया. सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग खुली पुरानी कार में सवार होकर एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान से रेलवे कॉलोनी होते हुए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पहुंचीं. इस दौरान बच्चों, खिलाड़ियों और रेलवे कॉलोनी के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. खिलाड़ियों की एक झलक पाने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला.
इसे भी पढ़ें- सलीमा टेटे बोलीं- चीन को हराने का पूरा हुआ सपना, अब ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य, CM हेमंत सोरेन से मुलाकात
इसे भी पढ़ें- झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, हॉकी और एथलेटिक्स में पदकों की बारिश
इसे भी पढ़ें- धनबाद में डीसीए का वार्षिक समारोह, उभरते क्रिकेटर खिलाड़ियों को मिला सम्मान