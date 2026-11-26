रांची के खेलगांव में आज से सजेगा झारखंड की संस्कृति का महाकुंभ, 27 को सुनिधि चौहान और 28 को पद्मश्री मधु मंसूरी की प्रस्तुति
रांची के खेलगांव में गुरुवार से झारखंड की संस्कृति का महाकुंभ का आयोजन शुरू होगा. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 26, 2026 at 12:27 PM IST
रांची: झारखंड राज्य स्थापना दिवस 2026 और हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत राजधानी रांची के खेलगांव में गुरुवार से 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत होगी. 26 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में झारखंड की समृद्ध लोककला, जनजातीय परंपराओं, पारंपरिक नृत्य-संगीत और आधुनिक संगीत की रंगारंग प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी.
बॉलीवुड की मशहूर गायिका सुनिधि चौहान, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख और इंडियन आइडल फेम कलाकारों समेत देश और राज्य के कई चर्चित कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. महोत्सव में प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रखा गया है. पहले दिन झारखंड की पारंपरिक कलाओं और शास्त्रीय नृत्य-संगीत पर विशेष जोर रहेगा, जबकि दूसरे दिन सुनिधि चौहान की लाइव प्रस्तुति मुख्य आकर्षण होगी. तीसरे दिन जनजातीय संस्कृति, नागपुरी संगीत और लोककलाओं के साथ महोत्सव का समापन होगा.
बांसुरी की धुन से शुरू होगी सांस्कृतिक संध्या
महोत्सव का उद्घाटन 26 नवंबर की शाम 5 बजे खेलगांव में होगा. उद्घाटन समारोह में मंत्री दीपक बिरुवा, संजय प्रसाद यादव और दीपिका पांडेय सिंह मौजूद रहेंगे. पहले दिन की सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत रांची के कलाकार कुश कुमार करुआ के बांसुरी वादन से होगी. इसके बाद झारखंड की प्रमुख जनजातीय और क्षेत्रीय नृत्य परंपराओं का सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा. इसमें मुंडारी, नागपुरी, उरांव और संथाली नृत्य का समायोजन दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा.
आधुनिक नागपुरी नृत्य की प्रस्तुति
पहले दिन शास्त्रीय नृत्य की युगलबंदी भी खास आकर्षण रहेगी. कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रस्तुति सुमेधासेन गुप्ता, शीतल कुमार उरांव और प्रमिला कुमारी देगी. वही, गुरु तपन कुमार पटनायक छऊ नृत्य के जरिए झारखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को मंच पर उतारेंगे. आधुनिक नागपुरी नृत्य की प्रस्तुति वर्षा लकड़ा और उनका दल देगा. इसके अलावा महिला बैंड की ओर से आधुनिक नागपुरी गायन और वादन पेश किया जाएगा. इस कार्यक्रम में 'द सजनी ग्रुप' अपनी प्रस्तुति देगा.
27 नवंबर को सुनिधि चौहान की लाइव प्रस्तुति
महोत्सव के दूसरे दिन यानी 27 नवंबर की सांस्कृतिक संध्या संगीत प्रेमियों के लिए खास होने वाली है. बॉलीवुड की लोकप्रिय गायिका सुनिधि चौहान अपनी लाइव प्रस्तुति से समां बांधेंगी. उनकी प्रस्तुति को लेकर दर्शकों में खास उत्साह रहने की उम्मीद है।. इस दिन इंडियन आइडल फेम शगुन पाठक एकल गायन प्रस्तुत करेंगे.
झारखंड की पारंपरिक युद्धकला और लोक संस्कृति की झलक
वहीं, रांची के देवप्रिय ठाकुर सितार वादन से शास्त्रीय संगीत की मधुर छटा बिखेरेंगे. दूसरे दिन सामूहिक गायन में अद्वितीय बैंड की पारोमिता चौधरी और गृहिणी समूह अपनी प्रस्तुति देंगे. नागपुरी नृत्य और गायन की प्रस्तुति किशोर नायक के नेतृत्व वाले कुंजबन दल की ओर से की जाएगी. इसके अलावा विनोद महतो और उनका दल घोड़ा नृत्य पेश करेगा. वहीं, अशोक कच्छप पाइका नृत्य के माध्यम से झारखंड की पारंपरिक युद्धकला और लोकसंस्कृति की झलक प्रस्तुत करेंगे.
28 नवंबर को समापन कार्यक्रम का आकर्षण
महोत्सव के अंतिम दिन 28 नवंबर को मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा. इस दिन इंडियन आइडल फेम अभिषेक कुमार सांवरिया और पूजा चटर्जी एकल गायन प्रस्तुत करेंगे. नागपुरी संगीत प्रेमियों के लिए पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख की प्रस्तुति विशेष आकर्षण होगी. उनके साथ विवेक नायक, पवन राय, मोनिका मुंडू और उनका दल नागपुरी गायन की प्रस्तुति देगा. इसके माध्यम से झारखंड की लोकसंगीत परंपरा और क्षेत्रीय संस्कृति की समृद्धि को मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा. शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति में गिरिडीह के पंडित मोर मुकुट केडिया और पंडित मनोज केडिया सितार एवं सरोद वादन करेंगे.
नृत्य नाटिका की प्रस्तुति
अंतिम दिन झारखंड के जनजातीय समुदायों के जीवन और उनकी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की जाएगी. इसका निर्देशन और प्रस्तुतीकरण सुश्री हिशी उर्वशी टुडू करेगी. इसके अलावा संथाली बैंड की ओर से टॉम मुर्मू और एल्विन रोजारियो बैंड अपनी प्रस्तुतियां देंगे. इस तरह अंतिम दिन पारंपरिक जनजातीय संगीत से लेकर आधुनिक बैंड संगीत तक का रंग देखने को मिलेगा.
स्टॉलों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी
सांस्कृतिक महोत्सव के साथ खेलगांव में आयोजित मेले सह प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र होगी. स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत 15 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में राज्य सरकार के विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं. इन स्टॉलों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, नीतियों और विभागीय सेवाओं की जानकारी दी जा रही है. वहीं, फूड कोर्ट में झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी चखने को मिलेगा. यहां धुस्का-घुघनी, पीठा, ढेलकस रोटी समेत कई क्षेत्रीय व्यंजन उपलब्ध होंगे.
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