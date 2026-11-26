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रांची के खेलगांव में आज से सजेगा झारखंड की संस्कृति का महाकुंभ, 27 को सुनिधि चौहान और 28 को पद्मश्री मधु मंसूरी की प्रस्तुति

झारखंड की संस्कृति का महाकुंभ ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड राज्य स्थापना दिवस 2026 और हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत राजधानी रांची के खेलगांव में गुरुवार से 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत होगी. 26 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में झारखंड की समृद्ध लोककला, जनजातीय परंपराओं, पारंपरिक नृत्य-संगीत और आधुनिक संगीत की रंगारंग प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी.

बॉलीवुड की मशहूर गायिका सुनिधि चौहान, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख और इंडियन आइडल फेम कलाकारों समेत देश और राज्य के कई चर्चित कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. महोत्सव में प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रखा गया है. पहले दिन झारखंड की पारंपरिक कलाओं और शास्त्रीय नृत्य-संगीत पर विशेष जोर रहेगा, जबकि दूसरे दिन सुनिधि चौहान की लाइव प्रस्तुति मुख्य आकर्षण होगी. तीसरे दिन जनजातीय संस्कृति, नागपुरी संगीत और लोककलाओं के साथ महोत्सव का समापन होगा.