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रामानुजगंज में कन्हर नदी में डूबने से 14 साल के बच्चे की मौत, दशहरा मेले में गुब्बारे बेचने झारखंड से आया था परिवार

रामानुजगंज में कन्हर नदी में डूबने से 14 साल के बच्चे की मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: रामानुजगंज में एक बच्चे की कन्हर नदी में डूबने से मौत हो गई. बच्चे का परिवार दशहरा मेले में गुब्बारे बेचने के लिए आया हुआ था. नहाने के दौरान बच्चा गहरे पानी में डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई.

महामाया मंदिर एनीकट के गहरे पानी में डूबा बच्चा, गोताखोरों ने निकाला शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH) दशहरा के मेले में बैलून बेचने आया था परिवार मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड के डालटनगंज इलाके के ग्राम बंदुआ से एक परिवार रामानुजगंज दशहरा मेले में बैलून बेचने आया हुआ था. सोमवार दोपहर को बैलून बेचने के बाद 14 वर्षीय इरशाद अंसारी अपने दो चचेरे भाइयों (शमशाद और सफीक) के साथ राम मंदिर के पास कन्हर नदी में नहाने गया था. नहाने के दौरान इरशाद महामाया मंदिर के पास बने एनीकट की तरफ गहरे पानी में चला गया, जहाँ डूबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई.