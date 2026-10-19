रामानुजगंज में कन्हर नदी में डूबने से 14 साल के बच्चे की मौत, दशहरा मेले में गुब्बारे बेचने झारखंड से आया था परिवार
चचेरे भाइयों के साथ कन्हर नदी में नहाने गया था किशोर, महामाया मंदिर एनीकट के गहरे पानी में डूबा, गोताखोरों ने निकाला शव
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 8:38 PM IST
बलरामपुर: रामानुजगंज में एक बच्चे की कन्हर नदी में डूबने से मौत हो गई. बच्चे का परिवार दशहरा मेले में गुब्बारे बेचने के लिए आया हुआ था. नहाने के दौरान बच्चा गहरे पानी में डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई.
दशहरा के मेले में बैलून बेचने आया था परिवार
मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड के डालटनगंज इलाके के ग्राम बंदुआ से एक परिवार रामानुजगंज दशहरा मेले में बैलून बेचने आया हुआ था. सोमवार दोपहर को बैलून बेचने के बाद 14 वर्षीय इरशाद अंसारी अपने दो चचेरे भाइयों (शमशाद और सफीक) के साथ राम मंदिर के पास कन्हर नदी में नहाने गया था. नहाने के दौरान इरशाद महामाया मंदिर के पास बने एनीकट की तरफ गहरे पानी में चला गया, जहाँ डूबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई.
गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव
बच्चे के नदी में डूबने की खबर मिलते ही परिवार वाले तुरंत उसकी खोजबीन में जुट गए. घटना की जानकारी रामानुजगंज पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर गोताखोरों की टीम बुलाई गई और नदी में तलाश शुरू की गई। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद गोताखोरों ने 14 वर्षीय इरशाद का शव पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मर्ग कायम (मामला दर्ज) कर लिया है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए रामानुजगंज अस्पताल भेज दिया है।
कल सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.- राजेश बांगड़े, SDOP
मेले में कमाने आए परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
परिवार दशहरा पर्व के दौरान मेले में बैलून बेचकर कुछ पैसे कमाने की उम्मीद से झारखंड से रामानुजगंज आया था लेकिन इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दियाकिशोर की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है जिस मेले में परिवार कुछ कमाई की उम्मीद लेकर पहुंचा था अब उसे अपने बच्चे की मौत का दुख लेकर लौटना पड़ेगा.