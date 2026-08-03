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दिल्ली से झारखंड की किशोरी का रेस्क्यू, आधार में जन्मतिथि बदलकर छह साल तक बनाया बंधक

रांचीः झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला की एक किशोरी को मानव तस्करी के चंगुल से छह वर्ष बाद मुक्त कराया गया है. नाबालिग अवस्था में बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाई गई पीड़िता को संयुक्त अभियान के तहत सकुशल रेस्क्यू किया गया.

इस कार्रवाई को चाईबासा पुलिस, दिल्ली पुलिस, मिशन मुक्ति फाउंडेशन और रेस्क्यू टीम ने मिलकर अंजाम दिया. इस मामले में मानव तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है. जिसमें दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा, जबरन घरेलू काम, बाल श्रम और जबरन विवाह जैसी गंभीर बातें सामने आई हैं.

जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला की रहने वाली किशोरी करीब छह वर्ष पहले लापता हो गई थी. आरोप है कि उसे नाबालिग रहते झारखंड से दिल्ली ले जाया गया, जहां उससे घरेलू काम कराया गया. बाद में उसे मुंबई भेज दिया गया और अंततः एक लाख रुपये में एक अज्ञात पंजाबी व्यक्ति को बेचकर जबरन उसकी शादी करा दी गई. इस दौरान उसे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा.

रेस्क्यू के बाद काउंसलिंग में पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई. उसने बताया कि उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध अलग-अलग स्थानों पर भेजा जाता रहा और वर्षों तक शोषण सहना पड़ा. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने पीड़िता के आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि बदलकर उसे बालिग दिखा दिया था. पुलिस का मानना है कि यह फर्जीवाड़ा मानव तस्करी और जबरन विवाह को वैध दिखाने के उद्देश्य से किया गया था. अब दस्तावेजों में की गई इस कथित हेराफेरी की भी विस्तृत जांच की जा रही है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी थाना में मानव तस्करी, धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. प्रारंभिक जांच में गुमला निवासी प्रतिमा गुप्ता, हेमंत गुप्ता, विशाल गुप्ता, मनीष भारती और मीना देवी के नाम सामने आए हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार दिल्ली के रोहिणी स्थित राम विहार इलाके से संचालित एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से पीड़िता को विभिन्न स्थानों पर भेजा गया था. अब एजेंसी की गतिविधियों और उससे जुड़े पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है.