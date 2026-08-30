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राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का ट्रायल संपन्न, 52 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का चयन ट्रायल ( ETV Bharat )