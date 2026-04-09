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सब जूनियर महिला हॉकी: झारखंड ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है.

Jharkhand Team Reached Semifinals of Hockey India National Sub Junior Womens Hockey Championship in Ranchi
16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 8:09 PM IST

3 Min Read
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रांचीः 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के आठवें दिन मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में ए डिवीजन के चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए.

गुरुवार को दिनभर चले रोमांचक मुकाबलों में झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. वहीं महाराष्ट्र, मिजोरम, हरियाणा और पंजाब को हार का सामना करना पड़ा.

झारखंड ने पंजाब को 2-0 से हराया

मेजबान झारखंड ने अपने दमदार प्रदर्शन से पंजाब को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. झारखंड की ओर से पुष्पा मांझी और संदीपा कुमारी ने एक-एक गोल दागे. पूरे मैच में झारखंड की टीम ने आक्रामक खेल दिखाया और विपक्षी टीम को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया. शानदार प्रदर्शन के लिए झारखंड की सुगन सांगा को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

ओडिशा ने महाराष्ट्र को 8-1 से हराया

दूसरे क्वार्टर फाइनल में ओडिशा ने महाराष्ट्र को एकतरफा मुकाबले में 8-1 से पराजित किया. ओडिशा की प्रियंका मिंज ने चार गोल कर मैच की हीरो रहीं, जबकि प्रिंसेस प्रिया एक्का ने दो गोल किए. किरण एक्का और स्वीटी कुजूर ने भी एक-एक गोल का योगदान दिया. महाराष्ट्र की ओर से अरवी रावत ने एकमात्र गोल किया लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सकीं.

मध्य प्रदेश ने मिजोरम को 5-0 से हराया

तीसरे मुकाबले में मध्य प्रदेश ने मिजोरम को 5-0 से हराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया. मध्य प्रदेश की नौशीन नाज ने शानदार खेल दिखाते हुए तीन गोल दागे. इसके अलावा दो अन्य खिलाड़ियों ने एक-एक गोल किया. मिजोरम की टीम पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई लेकिन गोल करने में सफल नहीं हो सकी.

उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को हराया

चौथे क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को कड़े मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया. उत्तर प्रदेश की ओर से अर्किता कुमारी और राशि सिंह ने एक-एक गोल किया, जबकि हरियाणा की राधिका ने एक गोल कर मुकाबले को रोमांचक बनाया लेकिन टीम जीत से दूर रह गई.

अब सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड का सामना उत्तर प्रदेश से होगा. वहीं दूसरे सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश और ओडिशा आमने-सामने होंगे. इन सभी टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने की उम्मीद है.

झारखंड टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर हॉकी झारखंड और खेलकूद विभाग के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है और फाइनल में पहुंचने के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

झारखंड की पुरुष टीम को मिली हार

वहीं दूसरी ओर राजगीर (बिहार) में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की पुरुष टीम को पंजाब के हाथों 5-3 से हार का सामना करना पड़ा. जिससे टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गई.

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