ETV Bharat / state

लगातार 14वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचा हॉकी झारखंड, शूटआउट में ओडिशा को 4-3 से हराया

रांचीः महाराष्ट्र के पुणे में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 में हॉकी झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 14वीं बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है. 12 से 23 अगस्त तक आयोजित प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड ने पड़ोसी राज्य की हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा की टीम को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया.

क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू से ही रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा. दोनों टीमों ने शुरुआती मिनटों में एक-दूसरे के डिफेंस को परखने की कोशिश की. दूसरे क्वार्टर में 24वें मिनट में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने फील्ड गोल कर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. इसके बाद झारखंड की खिलाड़ियों ने बराबरी के लिए लगातार आक्रमण किए लेकिन मध्यांतर तक स्कोर 1-0 ही रहा.

जश्न मनाते खिलाड़ी (सौ. हॉकी झारखंड)

मध्यांतर के बाद हॉकी झारखंड ने अपने खेल में तेजी लाई और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान पर उतरी. 33वें मिनट में झारखंड को पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे कप्तान रजनी केरकेट्टा ने गोल में तब्दील कर दिया. इस गोल के साथ झारखंड ने मुकाबले में 1-1 की बराबरी हासिल की. इसके बाद दोनों टीमों ने निर्णायक गोल के लिए कई प्रयास किए लेकिन निर्धारित समय तक कोई और गोल नहीं हो सका.

इस मुकाबले का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ. शूटआउट में हॉकी झारखंड की ओर से सलोमी नाग, अनुप्रिया सोरेंग, स्वीटी डुंगडुंग और कप्तान रजनी केरकेट्टा ने गोल किए. वहीं झारखंड की गोलकीपर गंगी बरला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओडिशा के दो प्रयासों को रोक दिया. उनकी महत्वपूर्ण बचत की बदौलत झारखंड ने शूटआउट 4-3 से अपने नाम कर लिया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया.