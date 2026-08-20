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लगातार 14वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचा हॉकी झारखंड, शूटआउट में ओडिशा को 4-3 से हराया

झारखंड की टीम 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची है.

Jharkhand team reached semi finals of 16th Hockey India National Junior Womens Hockey Championship
16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 (सौ. हॉकी झारखंड)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 5:52 PM IST

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रांचीः महाराष्ट्र के पुणे में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 में हॉकी झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 14वीं बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है. 12 से 23 अगस्त तक आयोजित प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड ने पड़ोसी राज्य की हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा की टीम को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया.

क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू से ही रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा. दोनों टीमों ने शुरुआती मिनटों में एक-दूसरे के डिफेंस को परखने की कोशिश की. दूसरे क्वार्टर में 24वें मिनट में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने फील्ड गोल कर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. इसके बाद झारखंड की खिलाड़ियों ने बराबरी के लिए लगातार आक्रमण किए लेकिन मध्यांतर तक स्कोर 1-0 ही रहा.

Jharkhand team reached semi finals of 16th Hockey India National Junior Womens Hockey Championship
जश्न मनाते खिलाड़ी (सौ. हॉकी झारखंड)

मध्यांतर के बाद हॉकी झारखंड ने अपने खेल में तेजी लाई और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान पर उतरी. 33वें मिनट में झारखंड को पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे कप्तान रजनी केरकेट्टा ने गोल में तब्दील कर दिया. इस गोल के साथ झारखंड ने मुकाबले में 1-1 की बराबरी हासिल की. इसके बाद दोनों टीमों ने निर्णायक गोल के लिए कई प्रयास किए लेकिन निर्धारित समय तक कोई और गोल नहीं हो सका.

इस मुकाबले का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ. शूटआउट में हॉकी झारखंड की ओर से सलोमी नाग, अनुप्रिया सोरेंग, स्वीटी डुंगडुंग और कप्तान रजनी केरकेट्टा ने गोल किए. वहीं झारखंड की गोलकीपर गंगी बरला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओडिशा के दो प्रयासों को रोक दिया. उनकी महत्वपूर्ण बचत की बदौलत झारखंड ने शूटआउट 4-3 से अपने नाम कर लिया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया.

क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए झारखंड की संगीता कुमारी को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. इससे पहले प्रतियोगिता में झारखंड ने अपने शुरुआती मुकाबलों में हॉकी चंडीगढ़ को 6-0 और हॉकी पंजाब को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी.

लगातार 14वीं बार राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचना हॉकी झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. टीम के प्रदर्शन पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और पूरी टीम को बधाई दी है. साथ ही आगामी सेमीफाइनल मुकाबले के लिए टीम को शुभकामनाएं दी गई हैं.

Jharkhand team reached semi finals of 16th Hockey India National Junior Womens Hockey Championship
हॉकी झारखंड की जूनियर महिला टीम (सौ. हॉकी झारखंड)

झारखंड टीम में गंगी बरला, सोनाली तिर्की, सरोज कुमारी, जिरेन सोय, एस्थर होरो, संगीता कुमारी, अनीषा कुल्लू, सलोमी नाग, गुलजन कुमारी, रजनी केरकेट्टा, पुष्पा डांग, अनुप्रिया सोरेंग, रीना कुल्लू, स्वीटी डुंगडुंग, सरोज मुंडरी, सुकरमनी मुंडू, लियोनी हेमरोम और जमुना कुमारी शामिल हैं. मुख्य कोच विकास पंत, सहायक कोच अभिषेक कुमार, मैनेजर दिव्या डुंगडुंग और फिजियो स्वीटी खातून टीम के साथ हैं.

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झारखंड ने ओडिशा को हॉकी में हराया
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