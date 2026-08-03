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16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिपः दिल्ली को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची झारखंड

16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ( ETV Bharat )