16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिपः दिल्ली को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची झारखंड
16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ने झारखंड बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है.
Published : August 3, 2026 at 4:29 PM IST
रांची: तमिलनाडु के कोयंबटूर में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तक आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने शानदार वापसी करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है.
पहले मुकाबले में पंजाब से मिली हार के बाद झारखंड ने दूसरे मैच में दमदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली को 4-3 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया.
पंजाब के खिलाफ मिली शिकस्त के बाद झारखंड की टीम पर वापसी का दबाव था. लेकिन खिलाड़ियों ने बेहतरीन संयम और आक्रामक खेल का परिचय देते हुए दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया. पूरे मैच के दौरान झारखंड के खिलाड़ियों ने तेज आक्रमण और मजबूत रक्षा पंक्ति के दम पर दिल्ली को कड़ी टक्कर दी.
झारखंड की जीत में सबियन्न किड़ो ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मैच के चौथे और 47वें मिनट में दो गोल दागकर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई. इसके बाद 48वें मिनट में सुजीत केरकेट्टा ने एक और गोल कर झारखंड की स्थिति मजबूत की. मैच के 58वें मिनट में घूरन लोहरा ने चौथा गोल कर जीत लगभग सुनिश्चित कर दी. हालांकि दिल्ली ने भी मुकाबले में तीन गोल किए लेकिन झारखंड की टीम अंत तक बढ़त बनाए रखने में सफल रही और 4-3 से मुकाबला अपने नाम कर लिया.
मैच में झारखंड के खिलाड़ी ग्लेडशन बारला का प्रदर्शन भी काफी प्रभावशाली रहा. मैदान पर उनके शानदार खेल और योगदान के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. उनकी सक्रियता और टीम के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों की सभी ने सराहना की. इस जीत के साथ झारखंड की टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. अब अंतिम आठ के मुकाबले में उसका सामना मजबूत मानी जाने वाली हॉकी उत्तर प्रदेश की टीम से होगा.
झारखंड की टीम इस जीत से उत्साहित है और अगले मुकाबले में भी बेहतर प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में जगह बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज प्रसाद ने टीम को शानदार जीत की बधाई देते हुए कहा कि पंजाब के खिलाफ मिली हार के बाद खिलाड़ियों ने जिस आत्मविश्वास और जुझारूपन के साथ वापसी की, वह सराहनीय है. उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने अनुशासित खेल दिखाया और यही जज्बा आगे भी बनाए रखना होगा. उन्हें विश्वास है कि झारखंड की टीम क्वार्टर फाइनल में भी दमदार प्रदर्शन करेगी.
हॉकी झारखंड और खेल विभाग के पदाधिकारियों ने टीम के सभी खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सहयोगी सदस्यों को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर बधाई देते हुए अगले मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी हैं.
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