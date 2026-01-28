69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता: झारखंड की टीमों ने दर्ज की दमदार जीत
रांची में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड के बालक और बालिका टीमों ने दमदार जीत दर्ज की है.
रांची: राजधानी रांची में चल रही 69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर-17 हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुकाबले पूरी तरह रोमांच से भरे रहे. मेजबान झारखंड की दोनों टीमें बालक और बालिका वर्ग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने-अपने मैच जीतकर अगले दौर की ओर मजबूत कदम बढ़ाया. बालक वर्ग में झारखंड ने चंडीगढ़ को 3–0 से पराजित किया, जबकि बालिका वर्ग ने गुजरात को 3–0 से शिकस्त देकर अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है. प्रतियोगिता में देशभर से आई 63 टीमें हिस्सा ले रही हैं.
31 जनवरी तक चलेगी प्रतियोगिता
69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता 31 जनवरी तक चलेगी. मुकाबले रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बरियातू, रेलवे स्टेशन एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम हटिया और खूंटी के एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में खेले जा रहे हैं. बालक वर्ग में ओडिशा ने जम्मू-कश्मीर को 13–0 से हराकर दिन की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. वहीं हरियाणा ने पश्चिम बंगाल को 3–1 से, उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 5–0 से और दिल्ली ने पुडुचेरी को 4–0 से पराजित किया. जबकि मणिपुर ने बिहार को 4–1 से हराया है.
इसके अलावा प्रतियोगिता में विद्या भारती ने तेलंगाना को 7–0 से, केरल ने आईपीएससी को 5–2 से और पंजाब ने उत्तराखंड को 2–0 से हराया है. वहीं मध्य प्रदेश ने केवीएस को 4–2 से मात दी. जबकि कर्नाटक ने सीबीएसई वेलफेयर को 16–0 से करारी शिकस्त दी है. साथ ही राजस्थान ने सीआईएससीई को 6–1 से और हिमाचल प्रदेश ने महाराष्ट्र को 4–1 से हराया है. आंध्र प्रदेश बनाम त्रिपुरा तथा तमिलनाडु बनाम गुजरात के मुकाबले 2–2 गोल से बराबरी पर छूटे. इसके अलावा सीबीएसई ने दादर नगर हवेली एवं दमनदीव को 3–1 से हराया.
बालिका वर्ग में झारखंड की शानदार शुरुआत
बालिका वर्ग में झारखंड ने गुजरात को 3–0 से हराकर मजबूत शुरुआत की. हरियाणा ने दिल्ली को 5–0 से, हिमाचल प्रदेश ने केरल को 5–0 से और पंजाब ने चंडीगढ़ को 2–0 से पराजित किया. जबकि नवोदय विद्यालय समिति ने त्रिपुरा को 1–0 से मात दी हैं.
वहीं अन्य मुकाबलों में छत्तीसगढ़ ने तमिलनाडु को 4–2 से, महाराष्ट्र ने जम्मू-कश्मीर को 7–0 से और उत्तर प्रदेश ने केवीएस को 7–0 से और ओडिशा ने राजस्थान को 7–0 से शिकस्त दी है. जबकि सीआईएससीई ने पश्चिम बंगाल को 1–0 से, कर्नाटक ने आईपीएससी को 15–0 से, पुडुचेरी ने तेलंगाना को 3–0 से और मिजोरम ने विद्या भारती को 7–0 से पराजित किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश ने मणिपुर को 2–0 से और आंध्र प्रदेश ने बिहार को 1–0 से हराया है.
