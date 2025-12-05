ETV Bharat / state

69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, फाइनल में किया प्रवेश

रांचीः मध्य प्रदेश के उमरिया में 1 से 6 दिसंबर तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर-14 बालक टीम ने अद्भुत खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के नेतृत्व में भाग ले रही टीम ने लगातार शानदार जीत हासिल कर राज्य का मान बढ़ाया है.

इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने CISE टीम को 2–0 से मात देकर सेमीफाइनल में कदम रखा. वहीं आज शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड के खिलाड़ियों ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया. टीम के स्टार खिलाड़ियों आदित्य, विक्की और सत्यम ने एक–एक गोल कर मिजोरम को 3–0 के बड़े अंतर से हराया. इस जीत के साथ ही झारखंड ने फाइनल में अपनी दावेदारी पक्की कर ली.

फाइनल मुकाबला कल शनिवार को अमर शहीद स्टेडियम, उमरिया में पंजाब की टीम के खिलाफ खेला जाएगा. झारखंड की टीम पूरी ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीत के जज्बे के साथ मैदान में उतरने को तैयार है.

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने सेमीफाइनल जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे नन्हें खिलाड़ियों ने संघर्ष, अनुशासन और समर्पण की बेहतरीन मिसाल पेश की है. हमें विश्वास है कि फाइनल में भी झारखंड की टीम स्वर्णिम सफलता हासिल करेगी. सभी खिलाड़ियों, कोच और प्रबंधन दल को ढेरों शुभकामनाएं.