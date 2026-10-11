झारखंड ने गोवा को 4-1 से हराया, राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में जीत से किया आगाज
झारखंड की टीम ने जीत के साथ सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत की है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 3:53 PM IST
रांचीः 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 में झारखंड की टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है. उत्तर प्रदेश के झांसी में 10 से 21 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में झारखंड ने गोवा को 4-1 गोल से पराजित किया. मुकाबले में एक समय पिछड़ने के बाद झारखंड की टीम ने शानदार वापसी की और लगातार गोल दागकर जीत अपने नाम कर ली.
मैच की शुरुआत में गोवा की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 12वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली. शुरुआती बढ़त मिलने के बाद गोवा की टीम का आत्मविश्वास बढ़ा लेकिन झारखंड के खिलाड़ियों ने धैर्य बनाए रखा और जवाबी हमले तेज कर दिए. इसका फायदा टीम को जल्द ही मिला.
झारखंड की ओर से 24वें मिनट में आतिश डोड़राई ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. इसके महज दो मिनट बाद, 26वें मिनट में डेनिस केरकेट्टा ने मैदानी गोल दागकर झारखंड को 2-1 की बढ़त दिला दी. लगातार दो गोल करने के बाद झारखंड की टीम ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.
दूसरे हाफ में भी झारखंड का दबदबा
पहले हाफ में बढ़त हासिल करने के बाद झारखंड के खिलाड़ियों ने दूसरे हाफ में भी आक्रामक खेल जारी रखा. मैच के 41वें मिनट में टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला. इस मौके का फायदा उठाते हुए दिलबर बारला ने गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचा दिया और झारखंड की बढ़त 3-1 कर दी.
दो गोल से पिछड़ने के बाद गोवा की टीम ने वापसी की कोशिश की लेकिन झारखंड के खिलाड़ियों ने उसे ज्यादा मौके नहीं दिए. मैच के 57वें मिनट में जोसेफ कोंगाड़ी ने मैदानी गोल कर टीम का स्कोर 4-1 कर दिया. इसके बाद झारखंड ने अपनी बढ़त बरकरार रखी और मुकाबला अपने नाम कर लिया.
इस तरह झारखंड ने गोवा को 4-1 से हराकर प्रतियोगिता में पूरे अंक हासिल किए. टीम के खिलाड़ियों ने आक्रमण और गोल करने के मिले अवसरों का बेहतर इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम जीत के रूप में सामने आया.
डेनिस केरकेट्टा बने प्लेयर ऑफ द मैच
गोवा के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाने वाले डेनिस केरकेट्टा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने 26वें मिनट में मैदानी गोल कर टीम को बढ़त दिलाई. झारखंड के लिए आतिश डोड़राई, दिलबर बारला और जोसेफ कोंगाड़ी ने भी गोल किए.
राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में मिली इस जीत से झारखंड की टीम ने प्रतियोगिता में सकारात्मक शुरुआत की है. जीत के बाद झारखंड सरकार के खेल विभाग और हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को बधाई दी. साथ ही आगामी मुकाबलों में भी बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दीं.
अब झारखंड की टीम की नजर प्रतियोगिता के अगले मुकाबलों पर होगी, जहां खिलाड़ी इसी प्रदर्शन को जारी रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे.
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