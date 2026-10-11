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झारखंड ने गोवा को 4-1 से हराया, राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में जीत से किया आगाज

16वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ( ETV Bharat )

रांचीः 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 में झारखंड की टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है. उत्तर प्रदेश के झांसी में 10 से 21 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में झारखंड ने गोवा को 4-1 गोल से पराजित किया. मुकाबले में एक समय पिछड़ने के बाद झारखंड की टीम ने शानदार वापसी की और लगातार गोल दागकर जीत अपने नाम कर ली.

मैच की शुरुआत में गोवा की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 12वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली. शुरुआती बढ़त मिलने के बाद गोवा की टीम का आत्मविश्वास बढ़ा लेकिन झारखंड के खिलाड़ियों ने धैर्य बनाए रखा और जवाबी हमले तेज कर दिए. इसका फायदा टीम को जल्द ही मिला.