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16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026: 18 सदस्यीय झारखंड टीम घोषित

रांचीः 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए झारखंड की 18 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है. इस प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 23 अगस्त तक पुणे, महाराष्ट्र में किया जाएगा. झारखंड टीम बुधवार को पुणे के लिए रवाना होगी.

खुली चयन ट्रायल के माध्यम से कुल 30 खिलाड़ियों का चयन किया गया था. इसके बाद 1 अगस्त से लगातार चले विशेष प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन और फिटनेस का आकलन किया गया. इसी शिविर के बाद मंगलवार को अंतिम 18 सदस्यीय टीम का चयन किया गया.

टीम की घोषणा हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी और कोषाध्यक्ष असरिता लकड़ा ने की. इस दौरान टीम के मुख्य कोच विकास पंत और मैनेजर दिव्या डुंगडुंग भी मौजूद रहीं. टीम में गोलकीपर के रूप में गंगी बरला और सोनाली तिर्की को जगह मिली है. डिफेंडर में सरोज कुमारी, जिरेन सोय, एस्थर होरो, संगीता कुमारी और अनीषा कुल्लू शामिल हैं. मिडफील्ड की जिम्मेदारी सलोमी नाग, गुलजन कुमारी, रजनी केरकेट्टा, पुष्पा डांग, अनुप्रिया सोरेंग और रीना कुल्लू संभालेंगी. वहीं फॉरवर्ड लाइन में स्वीटी डुंगडुंग, सरोज मुंडरी, सुकरमनी मुंडू, लियोनी हेमरोम और जमुना कुमारी को शामिल किया गया है.

हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी ने कहा कि टीम का चयन लंबे प्रशिक्षण शिविर और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. उन्होंने कहा, हमारी खिलाड़ियों ने चयन शिविर में पूरी मेहनत और अनुशासन के साथ प्रदर्शन किया है. झारखंड की महिला हॉकी प्रतिभाओं में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी क्षमता है. हमें उम्मीद है कि टीम चैंपियनशिप में मजबूत प्रदर्शन करेगी और राज्य का नाम रोशन करेगी. खिलाड़ियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं.