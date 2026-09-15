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37वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिपः झारखंड की 131 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम घोषित

रांचीः 37वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड की 131 सदस्यीय टीम घोषित कर दी गई है. प्रतियोगिता का आयोजन 22 से 24 सितंबर तक पटना के कंकड़बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा. झारखंड राज्य एथलेटिक्स संघ के सचिव एसके पांडे ने टीम की घोषणा की. टीम में 69 बालक और 62 बालिका एथलीट शामिल हैं.

राज्य संघ के अनुसार, खिलाड़ियों का चयन 8 से 9 अगस्त तक चंदनक्यारी, बोकारो में आयोजित तीसरी झारखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 21 से 22 अगस्त तक धनबाद में आयोजित तीसरी झारखंड राज्य स्तरीय सब-जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है.

इस प्रतियोगिता में मेजबान बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा अंडमान एवं निकोबार की टीमें हिस्सा लेंगी. प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले और चयनित एथलीट 24 से 27 अक्टूबर तक चेन्नई में होने वाली 41वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे.

झारखंड टीम में अंडर-14 बालक वर्ग में आयुष कुमार, आकाश मंडल, विशाल कुमार, ओम नाथ, आसिफ शेख, हिमांशु कुमार, अंश उरांव और रजी खान शामिल हैं. अंडर-16 में एमानुएल किस्कू, परमा हांसदा, श्रवण सिंह, सुभाष ओरांव, बसंत उरांव, विमल राज, सुजल कुमार, जय कुमार, शुभम कुमार, प्रत्यय पांडेय, रिशु सिंह, विष्णु मुर्मू, आयुष कुमार और आदित्य कुमार का चयन हुआ है.

अंडर-18 बालक वर्ग में पृथ्वी राज मंडल, चंदन रजवार, रिशु राज, छोटू रजक, अनिकेत चौधरी, अनीत उरांव, कमलेश उरांव, प्रिंस तिर्की, जयदीप उरांव, मोहित कुमार, हरेन महतो, प्रिंस कुमार, विशाल कुमार, राहुल महतो, साजिद, राजा राम मरांडी, संतोष कुमार, मिथिलेश सिंह, अर्जुन सिंह, राजवीर सिंहा और अमीर रिजवान शामिल हैं.

अंडर-20 में शुभम एक्का, प्रतीक उरांव, निशांत भगत, बाबू लाल पासवान, सरवर, अभिजीत कुजूर, अमर दीप उरांव, विवेक उरांव, अमन कुमार, संजीव भारती, दुलार केरकेट्टा, प्रतीक कुमार, राहुल उरांव, अमित महतो, दीपक मुंडा, अमित लोहरा, दीपक महतो, लव रविदास, रितेश कुमार, अक्षय कुमार, आयुष राज सिंह, विवेक यादव, हेमंत कुमार और अंकित किशोर को टीम में जगह मिली है.

बालिका वर्ग में अंडर-14 में अंतरि रानी कुजूर, दिव्या कुमारी, खुशबू कुमारी, अनिमा कुमारी, अर्चना उरांव, रोशनी कुमारी, वैष्णवी शर्मा और अंकिता महतो शामिल हैं. अंडर-16 में गुरु बारी बांकीरा, कोमल कुमारी, नैना सिंह, नेहा तिग्गा, सपना यादव, सोनी कुमारी, पिंकी लकड़ा, रामी कुमारी, कांति कुमारी, सोनी कुमारी, आकांक्षा मिंज, काजल कुमारी, बेबी कुमारी और मुक्ता कुमारी का चयन हुआ है.