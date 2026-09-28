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झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 नवंबर को, 15 अक्टूबर से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड

परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा राज्य के विभिन्न केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होंगी. परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 15 अक्टूबर से परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

परिषद के अनुसार पहली पाली में उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा होगी. इसका समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है. वहीं दूसरी पाली में प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा होगी. यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी.

दो घंटे पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र

अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य किया गया है. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा. पहली पाली के लिए सुबह 9 बजे और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परिषद ने अभ्यर्थियों को समय पर केंद्र पहुंचने की सलाह दी है.

एडमिट कार्ड के साथ आधार जरूरी

परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ मूल आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा. परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी. परिषद ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड डाक या किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजा जाएगा. इसे वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा.