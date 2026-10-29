JTET परीक्षा 1 नवंबर को, 986 केंद्रों पर दो पालियों में होगा आयोजन : एडमिट कार्ड से जुड़ी समस्या के लिए जैक ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
JTET परीक्षा के एडमिड कार्ड से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए जैक ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 12:48 PM IST
रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 का आयोजन 1 नवंबर को दो पालियों में किया जाएगा. परीक्षा को लेकर राज्यभर में 986 केंद्र बनाए गए हैं. पहली पाली में कक्षा एक से पांचवीं तक और दूसरी पाली में कक्षा छह से आठवीं तक के शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा को कदाचारमुक्त और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.
पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी. इसके लिए अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा. सुबह 9 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा. वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित होगी. इसके लिए दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा.
केंद्रों पर सख्ती, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित
परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य जरूरी इंतजाम किए गए हैं. केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन समेत किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे मूल वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है.
केंद्रों के नाम में संशोधन
झारखंड अकादमिक परिषद (जैक) ने सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ परीक्षा केंद्रों के नाम में संशोधन किया है. हालांकि, संबंधित केंद्रों के कोड में बदलाव नहीं किया गया है. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि परीक्षा में जाने से पहले अपने एडमिट कार्ड पर दर्ज केंद्र का नाम और पता अच्छी तरह जांच लें.
समस्या होने पर हेल्पलाइन से करें संपर्क
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने या परीक्षा से संबंधित परेशानी होने पर अभ्यर्थी जैक की हेल्पलाइन संख्या 0651-6453344 या टोल-फ्री नंबर 1800-345-6523 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा सचिवालय की ईमेल आईडी secretary.jac2003@gmail.com पर भी अपनी समस्या भेज सकते हैं.
जैक अध्यक्ष डॉ. नटवा हांसदा ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें और निर्धारित समय से पहले केंद्र पहुंचें. परीक्षा केंद्र, प्रवेश समय और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पहले ही जांच लेने से अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सकता है.
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