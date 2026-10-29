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JTET परीक्षा 1 नवंबर को, 986 केंद्रों पर दो पालियों में होगा आयोजन : एडमिट कार्ड से जुड़ी समस्या के लिए जैक ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

जैक कार्यालय ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 का आयोजन 1 नवंबर को दो पालियों में किया जाएगा. परीक्षा को लेकर राज्यभर में 986 केंद्र बनाए गए हैं. पहली पाली में कक्षा एक से पांचवीं तक और दूसरी पाली में कक्षा छह से आठवीं तक के शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा को कदाचारमुक्त और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.

पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी. इसके लिए अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा. सुबह 9 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा. वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित होगी. इसके लिए दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा.