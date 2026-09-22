झारखंड तंजीम के शिष्टमंडल ने सीईओ को सौंपा ज्ञापन, कहा-विदेशी नागरिक के नाम पर मुसलमानों को न किया जाए परेशान
झारखंड तंजीम के शिष्टमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एसआईआर की तारीख बढ़ाने की मांग की है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : September 22, 2026 at 3:48 PM IST
रांची: राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत मतदाताओं का चिन्हितीकरण जारी है. इस दौरान बड़ी संख्या में आ रहे दावे-आपत्ति आवेदनों पर सुनवाई हो रही है. दावे-आपत्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया में टाइटल, जाति और जन्म अंतर को लेकर भारी परेशानी आम नागरिकों को हो रही है. राज्यभर में ऐसी विसंगतियों वाले मतदाताओं की संख्या 63 लाख है, जिसकी सुनवाई 12 सितंबर तक होना संभव नहीं दिख रहा है.
ऐसे में झारखंड तंजीम का एक शिष्टमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार से मंगलवार को मिला. झारखंड तंजीम के अध्यक्ष शमशेर आलम के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर SIR की तारीख बढ़ाने के साथ-साथ इसे सरल बनाने की मांग की है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने के बाद झारखंड तंजीम के अध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि झारखंड के पड़ोसी राज्य में हुए एसआईआर का अनुभव बताता है कि विदेशी नागरिक के नाम पर राज्य के मुसलमानों को टारगेट कर बड़ी साजिश रची जा रही, जो नहीं होना चाहिए. एसआईआर में वोटर लिस्ट का आधार 2003-04 को बनाया गया है. इसमें कई तरह की विसंगतियां हैं.
नाम के साथ-साथ उस वोटर लिस्ट में फोटो की गड़बड़ी साफ तौर रही है, जिसे चुनाव आयोग भी मानता है. इतना ही नहीं उस समय आधार से वह लिंक या सत्यापित भी नहीं था. ऐसे में लोगों को हो रही परेशानी को दूर करना उचित होगा. ऐसे में झारखंड तंजीम मांग करती है कि चुनाव आयोग इसे सरल बनाए. साथ ही मुसलमानों को हो रही परेशानी को दूर किया जाए, नहीं तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे.
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