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झारखंड टी-20 लीग: योगेश का अर्धशतक नहीं आया काम, श्रेष्ठ सागर की जुझारू पारी से छोटानागपुर रॉयल्स ने जीता मैच

रांची: झारखंड टी-20 लीग 2026 में छोटानागपुर रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोयलांचल सुपर किंग्स को 13 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल्स की टीम ने 19.3 ओवर में 143 रन बनाए. जवाब में कोयलांचल सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 156 रन पर पहुंची, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच में रॉयल्स के गेंदबाजों ने निर्णायक मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया और मुकाबला अपने नाम कर लिया.

छोटानागपुर रॉयल्स की बल्लेबाजी की बात करें तो टीम की ओर से श्रेष्ठ सागर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने 10 चौके और 1 छक्का लगाया. एक छोर पर विकेट गिरते रहने के बावजूद श्रेष्ठ ने जिम्मेदारी संभाली और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. उनके अलावा चंदन कुमार ने सिर्फ 14 गेंदों में 28 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. मोहित कुमार ने 9 रन का योगदान दिया.

झारखंड टी-20 लीग (ETV BHARAT)

कोयलांचल सुपर किंग्स की ओर से गेंदबाजी में राहुल प्रसाद सबसे सफल रहे. उन्होंने 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं, जुनैद अशरफ, शुभ शर्मा, हर्ष राज, उत्कर्ष सिंह और अमित कुमार को एक-एक सफलता मिली. लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोयलांचल सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही.