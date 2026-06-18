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झारखंड टी-20 लीग: योगेश का अर्धशतक नहीं आया काम, श्रेष्ठ सागर की जुझारू पारी से छोटानागपुर रॉयल्स ने जीता मैच

झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में छोटानागपुर रॉयल्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को हराया है.

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झारखंड टी20 क्रिकेट लीग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 18, 2026 at 11:54 AM IST

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रांची: झारखंड टी-20 लीग 2026 में छोटानागपुर रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोयलांचल सुपर किंग्स को 13 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल्स की टीम ने 19.3 ओवर में 143 रन बनाए. जवाब में कोयलांचल सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 156 रन पर पहुंची, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच में रॉयल्स के गेंदबाजों ने निर्णायक मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया और मुकाबला अपने नाम कर लिया.

छोटानागपुर रॉयल्स की बल्लेबाजी की बात करें तो टीम की ओर से श्रेष्ठ सागर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने 10 चौके और 1 छक्का लगाया. एक छोर पर विकेट गिरते रहने के बावजूद श्रेष्ठ ने जिम्मेदारी संभाली और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. उनके अलावा चंदन कुमार ने सिर्फ 14 गेंदों में 28 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. मोहित कुमार ने 9 रन का योगदान दिया.

Jharkhand T20 League Chotanagpur Royals defeated Koylanchal Super Kings to win
झारखंड टी-20 लीग (ETV BHARAT)

कोयलांचल सुपर किंग्स की ओर से गेंदबाजी में राहुल प्रसाद सबसे सफल रहे. उन्होंने 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं, जुनैद अशरफ, शुभ शर्मा, हर्ष राज, उत्कर्ष सिंह और अमित कुमार को एक-एक सफलता मिली. लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोयलांचल सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही.

टीम ने शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिए. हालांकि मध्यक्रम में योगेश भास्कर ने शानदार संघर्ष करते हुए 38 गेंदों में 56 रन बनाए. उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. उनके अलावा लक्ष्य ने 14 गेंदों में 21 रन, अमित कुमार ने 20 गेंदों में 24 रन और हर्ष राज ने मात्र 6 गेंदों में 17 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने की कोशिश की.

Jharkhand T20 League Chotanagpur Royals defeated Koylanchal Super Kings to win
छोटानागपुर रॉयल्स और कोयलांचल सुपर किंग्स (ETV BHARAT)

रॉयल्स की गेंदबाजी में मोहित कुमार और राहुल राजक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-2 विकेट हासिल किए. दीपांशु रावत ने भी 2 विकेट लिए, जबकि विकास सिंह और सुप्रियो चक्रवर्ती को एक-एक सफलता मिली. मैच में श्रेष्ठ सागर की नाबाद अर्धशतकीय पारी और गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन ने छोटानागपुर रॉयल्स को 13 रन की यादगार जीत दिलाई. इस जीत के साथ रॉयल्स ने अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली.

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