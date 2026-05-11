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झारखंड टी20 क्रिकेट लीग: फ्रेंचाइजी बिड की अंतिम तिथि बढ़ी

झारखंड टी20 क्रिकेट लीग को लेकर इसकी फ्रेंचाइजी बिड की अंतिम तिथि बढ़ गयी है.

Jharkhand T20 Cricket League franchise bid deadline extended
JSCA क्रिकेट स्टेडियम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 11, 2026 at 7:21 PM IST

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रांचीः झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) ने झारखंड टी20 क्रिकेट लीग (JT20CL) के पहले सीजन के लिए फ्रेंचाइजी बिड जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.

एसोसिएशन की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब इच्छुक निवेशक और फ्रेंचाइजी मालिक 15 मई 2026 की रात 11:59 बजे तक अपनी बिड जमा कर सकेंगे. इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 मई निर्धारित की गई थी.

JSCA ने 3 मई 2026 को जारी किए गए आधिकारिक फ्रेंचाइजी बिडिंग डॉक्यूमेंट (FBD) में संशोधन करते हुए यह नई समयसीमा घोषित की है. एसोसिएशन के मुताबिक झारखंड के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी फ्रेंचाइजी खरीदने को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. बड़ी संख्या में कारोबारी समूहों और खेल क्षेत्र से जुड़े निवेशकों ने रुचि दिखाई है. इसी को देखते हुए संभावित बोलीदाताओं को अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया गया.

JSCA का कहना है कि अतिरिक्त समय मिलने से इच्छुक निवेशकों को रजिस्ट्रेशन, KYC प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने में सहूलियत होगी. सभी आवेदन और बिड केवल JT20CL के आधिकारिक पोर्टल www.jt20.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

इस संबंध में JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि झारखंड टी20 क्रिकेट लीग राज्य के क्रिकेट इतिहास में एक बड़ा कदम साबित होगी. हमें झारखंड सहित देश के कई हिस्सों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. फ्रेंचाइजी में बढ़ती रुचि को देखते हुए हमने बिड की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि सभी इच्छुक निवेशकों को प्रक्रिया पूरी करने का पर्याप्त अवसर मिल सके.

हमारा उद्देश्य झारखंड के क्रिकेट प्रतिभाओं को एक मजबूत और पेशेवर मंच उपलब्ध कराना है. JSCA ने यह भी स्पष्ट किया है कि 3 मई 2026 को जारी फ्रेंचाइजी बिडिंग डॉक्यूमेंट में शामिल अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी.

संशोधित बिड शेड्यूल इस प्रकार

  • बिड विंडो खुलने की तिथि: 7 मई 2026, सुबह 10 बजे.
  • पुरानी अंतिम तिथि: 11 मई 2026, रात 11:59 बजे.
  • नई अंतिम तिथि: 15 मई 2026, रात 11:59 बजे.
  • सहायता और अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति www.jt20.in पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा admin@jt20.in पर ईमेल या हेल्पलाइन नंबर +91 72186 72333 एवं +91 96316 64298 पर संपर्क किया जा सकता है.

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