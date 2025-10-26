89 दिनों तक बंद रहेगा गरीबों का हमसफर, 1 दिसंबर से झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का परिचालन रहेगा बंद!
दिसंबर से फरवरी माह तक झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का परिचालन बंद रहेगा. जानें, क्या है कारण.
पलामूः हटिया से चलकर पलामू होते हुए आनंद बिहार (दिल्ली) जाने वाले वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का परिचालन एक दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेगा. रेलवे के हाजीपुर जोन के तरफ से कोहरे का प्रभाव बताकर 28 ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया है.
हाजीपुर जोन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसमें झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का परिचालन बंद करने की जानकारी दी गई है. झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा के इलाके में गरीबों का हमसफर माना जाता है. इस ट्रेन से सैकड़ों की संख्या में लोग दिल्ली जाते हैं और वापस लौटते हैं.
फिलहाल इस ट्रेन के बंद होने से दिल्ली जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ जैसे ट्रेन ही लोगों को उपलब्ध हो पाता है. झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस पलामू के इलाके के लिए लाइफलाइन मानी जाती है और श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग इसे सफर करता है. झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को पलामू के रास्ते आनंद विहार जाती है.
पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस ट्रेन को कोहरा को कारण बताकर रद्द किया जाता रहा है. 2024 में भी इस ट्रेन को रद्द कर दिया गया था. पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया था. जिसके बाद इस ट्रेन का परिचालन दोबारा शुरू हुआ था.
रेलवे पदाधिकारी श्यामदेव सिंह ने बताया कि पलामू इलाके के रेल यात्रियों के हमेशा से अपेक्षा की जाती है. जिस अनुपात में इलाके से मालगाड़ी से कोयला की ढुलाई होती है उस अनुपात में यात्रियों को सुविधा नहीं दी जाती है. रेल यात्री रोहित शुक्ला ने बताया यात्रियों को कोई भी सुविधा नहीं थी जा रही है झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को प्रत्येक वर्ष बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है. यह गरीबों की ट्रेन है जिससे सस्ते में लोग यात्रा करते हैं.
