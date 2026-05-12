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NEET UG 2026 रद्द: पेपर लीक से झारखंड के हजारों छात्रों पर संकट

नीट की परीक्षा रद्द होने से झारखंड के लगभग 40 हजार छात्रों की चिंता बढ़ गयी है.

Jharkhand students future in jeopardy due to cancellation of NEET UG 2026 examination
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 12, 2026 at 4:20 PM IST

4 Min Read
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रांची: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 को रद्द किए जाने के फैसले ने लाखों छात्रों की चिंता बढ़ा दी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा को पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद निरस्त कर दिया है. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद मामले की जांच अब CBI को सौंप दी गई है.

झारखंड के लगभग 40 हजार परीक्षार्थी हुए थे शामिल

देशभर में आयोजित इस परीक्षा में करीब 22.79 लाख छात्र शामिल हुए जबकि झारखंड से लगभग 35 से 40 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. राज्य में कुल 90 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें अकेले रांची में 21 केंद्र शामिल थे. राजधानी के इन केंद्रों पर लगभग 10 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे.

पेपर लीक कारण लिया गया निर्णय

राजस्थान और उत्तराखंड से पेपर लीक की खबरें सामने आने के बाद मामला गंभीर हो गया. राजस्थान SOG की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा से करीब एक महीने पहले सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर 400 प्रश्नों का एक PDF वायरल हुआ था. जांच एजेंसियों के मुताबिक इस तथाकथित गेस पेपर के 100 से अधिक सवाल असली परीक्षा से मेल खाते थे. विशेष रूप से जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के 120 से ज्यादा प्रश्न हूबहू पाए गए.

इसी खुलासे के बाद NTA ने परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और न ही अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा. पुराने आवेदन और परीक्षा केंद्रों को ही प्राथमिकता दी जाएगी. नई परीक्षा तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

दोबारा परीक्षा की तैयारी

रांची जिला प्रशासन ने भी दोबारा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है. जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची ने कहा कि केंद्रीय गाइडलाइन के अनुरूप नई तिथि पर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. प्रशासन की प्राथमिकता निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करना है.

परीक्षार्थियों का आक्रोश

परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में निराशा और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है. रांची की परीक्षार्थी रीमा सरकार ने कहा कि हमने महीनों मेहनत की थी. परीक्षा रद्द होने से मानसिक दबाव बढ़ गया है अगर निष्पक्षता के लिए दोबारा परीक्षा होती है तो हम तैयार हैं.

वहीं अभ्यर्थी सरोज नाथ ने कहा कि पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य बार-बार संकट में पड़ रहा है. नीरज सिंह नामक छात्र ने कहा कि अब दोबारा तैयारी करनी होगी. इससे तनाव और बढ़ गया है लेकिन उम्मीद है कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता से होगी.

NTA ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें. झारखंड समेत पूरे देश में इस फैसले का असर साफ दिखाई दे रहा है. मेडिकल कॉलेज में दाखिले का सपना देखने वाले लाखों छात्र अब नई परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं. वहीं जांच एजेंसियों के सामने यह चुनौती है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक कैसे हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं.

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