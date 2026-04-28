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नेशनल वर्ड पावर चैंपियनशिप: झारखंड के नन्हें छात्रों का कमाल, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

रांचीः मुंबई में आयोजित नेशनल वर्ड पावर चैंपियनशिप 2025-26 में झारखंड के कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है. इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर्ष व्यक्त करते हुए सभी सफल छात्र-छात्राओं को बधाई दी है.

सीएम ने कहा कि नन्हें बच्चों का राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना और वहां अपनी प्रतिभा साबित करना राज्य में शिक्षा की मजबूत नींव का प्रमाण है. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह पूरे झारखंड के लिए गर्व का क्षण है. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना और वहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करना यह दर्शाता है कि बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है.

उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने न केवल अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, बल्कि पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है. मुख्यमंत्री ने इस सफलता के लिए शिक्षकों और अभिभावकों की भी सराहना की, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से बच्चे इस मुकाम तक पहुंचे.

उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड सरकार बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है और बच्चों को वैश्विक स्तर के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये बच्चे आगे चलकर और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे.

बता दें कि झारखंड के इन विद्यार्थियों ने पहले राज्य स्तरीय फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (FLN) चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था. इसके बाद उन्हें 22 अप्रैल 2026 को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला. वहां भी उन्होंने अपनी अंग्रेजी दक्षता का शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई.