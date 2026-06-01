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JEE Advanced 2026: रांची के शौर्य शेखर बने स्टेट टॉपर, स्नेहल राज सिंह दूसरे स्थान पर

खुशी जताते स्टेट टॉपर शौर्य शेखर और सेकंड टॉपर स्नेहल राज सिंह की प्रतिक्रिया ( Etv Bharat )

रांचीः देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल जेईई एडवांस्ड 2026 के परिणाम में झारखंड के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

रांची के शौर्य शेखर ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 414 हासिल कर झारखंड में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि स्नेहल राज सिंह ने AIR 635 के साथ राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है. दोनों छात्रों की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार और शिक्षकों को गौरवान्वित किया है, बल्कि राज्य के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का उदाहरण पेश किया है.

परिणाम घोषित होने के बाद ईटीवी भारत ने दोनों सफल छात्रों से विशेष बातचीत की. इस दौरान दोनों ने अपनी तैयारी की रणनीति, पढ़ाई के तरीके और आज के विद्यार्थियों के सामने मौजूद चुनौतियों पर खुलकर बात की.

स्टेट टॉपर शौर्य शेखर और स्नेहल राज सिंह की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

स्टेट टॉपर शौर्य शेखर ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज निरंतरता और एकाग्रता है. उन्होंने कहा कि आज के समय में मोबाइल फोन विद्यार्थियों का सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला माध्यम बन गया है. सोशल मीडिया, रील्स और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से पढ़ाई प्रभावित होती है. शौर्य के अनुसार, यदि विद्यार्थी अपने समय का सही प्रबंधन करें और मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित रखें, तो बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं.

वहीं राज्य में दूसरा स्थान हासिल करने वाले स्नेहल राज सिंह का कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. उन्होंने कहा कि कई छात्र यह सोचते हैं कि दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ना ही सफलता का पैमाना है, जबकि वास्तविकता यह है कि पढ़ाई की गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण होती है. यदि कोई छात्र कम समय भी पूरी एकाग्रता और सही दिशा में पढ़ाई करता है, तो वह बेहतर प्रदर्शन कर सकता है.

दोनों छात्रों ने इस बात पर जोर दिया कि जेईई जैसी परीक्षा केवल विषयों की जानकारी नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और मानसिक संतुलन की भी परीक्षा होती है. तैयारी के दौरान नियमित अभ्यास, मॉक टेस्ट और गलतियों का विश्लेषण उनकी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा. उन्होंने कहा कि परीक्षा के दबाव के बीच सकारात्मक सोच बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है.

शौर्य और स्नेहल दोनों का मानना है कि आज के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ डिजिटल अनुशासन भी विकसित करना चाहिए. उनका कहना है कि तकनीक सीखने का अच्छा माध्यम हो सकती है, लेकिन उसका अनियंत्रित उपयोग लक्ष्य से भटका सकता है.

जेईई एडवांस्ड में झारखंड के इन दोनों छात्रों की सफलता यह साबित करती है कि समर्पण, सही मार्गदर्शन और सुनियोजित तैयारी के दम पर राष्ट्रीय स्तर की कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा सकता है. शौर्य शेखर की AIR 414 और स्नेहल राज सिंह की AIR 635 न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि झारखंड की शैक्षणिक प्रतिभा का भी प्रमाण है. उनकी सफलता आने वाले वर्षों में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.