राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता 2025–26: झारखंड का शानदार प्रदर्शन

रांचीः राष्ट्रीय राजधानी नयी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता 2025–26 में झारखंड ने दमदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में अपनी प्रतिभा और अनुशासन की अलग पहचान बनाई. प्रतियोगिता के पाइप बैंड वर्ग में झारखंड ने दोनों श्रेणियों—बॉयज और गर्ल्स—में प्रथम पुरस्कार जीतकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. वहीं ब्रास बैंड बॉयज वर्ग में भी राज्य को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ.

इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया. जहां संगीत, तालमेल, मार्चिंग और प्रस्तुति की गुणवत्ता के आधार पर निर्णायक मंडल ने विजेताओं का चयन किया. झारखंड की टीमों ने उत्कृष्ट अनुशासन, समन्वय और प्रभावशाली प्रस्तुति से सभी को प्रभावित किया.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ट्रॉफी देते हुए (ETV Bharat)

बॉयज पाइप बैंड प्रतियोगिता में कैराली स्कूल, एचईसी टाउनशिप, रांची की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया. टीम की सटीक मार्चिंग, सुर-ताल की स्पष्टता और आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति को निर्णायकों ने विशेष रूप से सराहा. वहीं गर्ल्स पाइप बैंड प्रतियोगिता में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कांके (झारखंड) की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम पुरस्कार हासिल किया.