राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता 2025–26: झारखंड का शानदार प्रदर्शन
नयी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता में झारखंड ने बॉयज और गर्ल्स श्रेणी में चैंपियन बनकर उभरा है.
Published : January 24, 2026 at 8:06 PM IST
रांचीः राष्ट्रीय राजधानी नयी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता 2025–26 में झारखंड ने दमदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में अपनी प्रतिभा और अनुशासन की अलग पहचान बनाई. प्रतियोगिता के पाइप बैंड वर्ग में झारखंड ने दोनों श्रेणियों—बॉयज और गर्ल्स—में प्रथम पुरस्कार जीतकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. वहीं ब्रास बैंड बॉयज वर्ग में भी राज्य को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ.
इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया. जहां संगीत, तालमेल, मार्चिंग और प्रस्तुति की गुणवत्ता के आधार पर निर्णायक मंडल ने विजेताओं का चयन किया. झारखंड की टीमों ने उत्कृष्ट अनुशासन, समन्वय और प्रभावशाली प्रस्तुति से सभी को प्रभावित किया.
बॉयज पाइप बैंड प्रतियोगिता में कैराली स्कूल, एचईसी टाउनशिप, रांची की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया. टीम की सटीक मार्चिंग, सुर-ताल की स्पष्टता और आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति को निर्णायकों ने विशेष रूप से सराहा. वहीं गर्ल्स पाइप बैंड प्रतियोगिता में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कांके (झारखंड) की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम पुरस्कार हासिल किया.
बालिकाओं की टीम ने यह साबित किया कि अनुशासन और मेहनत के दम पर वे राष्ट्रीय स्तर पर किसी से कम नहीं हैं. उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों के साथ-साथ निर्णायकों का भी दिल जीत लिया. इसके अलावा ब्रास बैंड बॉयज वर्ग में सेंट जेवियर हाई स्कूल, लुपुंगुटू, चाईबासा की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया. यह उपलब्धि राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्र के विद्यार्थियों की प्रतिभा और निरंतर अभ्यास का परिणाम मानी जा रही है.
इस ऐतिहासिक सफलता पर झारखंड के शिक्षा विभाग, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और अभिभावकों ने खुशी जताई है. बैंड प्रशिक्षकों और टीम मैनेजरों की मेहनत को भी इस सफलता का अहम कारण बताया जा रहा है. प्रतियोगिता में झारखंड की इस उपलब्धि ने न सिर्फ राज्य का मान बढ़ाया है, बल्कि आने वाले वर्षों में विद्यार्थियों को संगीत और अनुशासन आधारित गतिविधियों के लिए भी प्रेरित किया है.
