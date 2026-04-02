HEM 2.0 पोर्टल पर अस्पतालों के माइग्रेशन में झारखंड की स्थिति संतोषजनक नहीं, कई अस्पताल तय मापदंडों से पीछे
एचईएम 2.0 पोर्टल पर अस्पतालों के माइग्रेशन में झारखंड की स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है.
Published : April 2, 2026 at 7:10 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 8:40 PM IST
रांची: झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की गुरुवार को अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने समीक्षा की. इस समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने अस्पताल सूचीबद्धता और एचईएम 2.0 पोर्टल पर माइग्रेशन पर विशेष जोर दिया. इस समीक्षा बैठक में अस्पतालों की सूचीबद्धता, हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट मॉड्यूल पोर्टल 2.0 पर अस्पतालों के माइग्रेशन की स्थिति, फायर सेफ्टी एनओसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृतियां, बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्राधिकरण तथा बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई.
HEM 2.0 पोर्टल पर अस्पतालों के माइग्रेशन में झारखंड की स्थिति संतोषजनक नहीं
समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया है कि एचईएम 2.0 पोर्टल पर अस्पतालों के माइग्रेशन में झारखंड की स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है और निजी अस्पतालों का माइग्रेशन प्रतिशत काफी कम है. कई अस्पतालों में फायर सेफ्टी एनओसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति और बिल्डिंग प्लान अप्रूवल नहीं होने के कारण माइग्रेशन में समस्या आ रही है.
बैठक में यह भी बताया गया कि जब तक सूचीबद्ध अस्पताल एचईएम 2.0 पर माइग्रेट नहीं करते हैं तब तक इंसेंटिव बंद रहेगा. आने वाले समय में जल्द ही प्री-ऑथराइजेशन भी एनएचए के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार बंद कर दिया जाएगा. इसके साथ ही अस्पताल में कोई भी नया स्पेशलिटी नहीं जोड़ा जा रहा है. पूर्व में समय-समय पर अस्पतालों को प्रमंडलवार प्रशिक्षण दिया गया है.
बैठक में आगे की कार्ययोजना पर चर्चा
अपर मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक लाइसेंस एवं स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अस्पतालों के माइग्रेशन कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने पर जोर दिया गया. बैठक में आगे की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई और सभी आवश्यक वैधानिक लाइसेंस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया.
ये भी पढ़ें- फर्जी कॉल पर खुद को नोडल ऑफिसर बताने वाले शख्स ने मांगे पैसे, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने जारी किया अलर्ट
आयुष्मान भारत योजना में अनियमितता, हजारीबाग के निजी अस्पताल पर कार्रवाई
निजी अस्पताल में नहीं मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ, सदर अस्पताल के वार्ड में कार्ड बना रहे ऑपरेटर