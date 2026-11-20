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झारखंड के जेल से बाहर होंगे 26 कैदी, झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद में मिली सहमति

रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई. ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद ने रांची के होटवार सहित अन्य जेलों में बंद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति जता दी है. आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड रांची स्थित सीएम आवास पर हुई बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों के रिहाई से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई.

इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा महानिरीक्षक कारा सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक, (प्रशासन) कारा ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह एवं बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य उपस्थित रहे.