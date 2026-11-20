झारखंड के जेल से बाहर होंगे 26 कैदी, झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद में मिली सहमति
रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 20, 2026 at 6:49 PM IST
रांचीः झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद ने रांची के होटवार सहित अन्य जेलों में बंद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति जता दी है. आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड रांची स्थित सीएम आवास पर हुई बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों के रिहाई से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई.
इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा महानिरीक्षक कारा सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक, (प्रशासन) कारा ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह एवं बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य उपस्थित रहे.
इस बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ‑साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों के रिहाई संबंधित प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ चर्चा की.
मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच अनुशंसित सजायाफ्ता बन्दियों के रिहाई से जुड़ी निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, आचरण, कारावास की अवधि तथा विधिक प्रावधानों, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य सहित अन्य सभी पहलुओं पर गहनता पूर्वक समीक्षा के उपरांत 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई.
रिहा होने वाले कैदियों के लिए काउंसलर नियुक्त करने का आदेश
राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा पर रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग द्वारा काउंसलर नियुक्त किए जाएं. उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जेल से निकलकर अपने घर-गांव लौटने वाले बंदी पुनः किसी अपराध में शामिल न हों.
मुख्यमंत्री ने रिहा हुए कैदियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए. साथ ही कारामुक्त हुए वैसे कैदी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें बेहतर इलाज सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर को दिए जाने के भी निर्देश दिए गए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सजा पूरी कर चुके वैसे बंदी जो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाए ताकि यह पता चल सके कि आखिर वे जेल से बाहर क्यों नहीं निकलना चाह रहे हैं उनके पारिवारिक स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जाए.
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