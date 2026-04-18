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आयुष्मान भारत में झारखंड का उत्कर्ष प्रदर्शन, देश के लिए रोल मॉडल बना रांची सदर अस्पताल

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत झारखंड को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया.

Jharkhand state Outstanding Performance under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविर में झारखंड की टीम (सौ. रांची सदर अस्पताल)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 8:27 PM IST

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रांची: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत झारखंड ने पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है.

महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविर में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए आज सम्मानित किया गया. झारखंड को यह सम्मान, गुणवत्ता पूर्ण दावों के सफल निष्पादन, पारदर्शिता और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए प्रदान किया गया है, जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रहे सकारात्मक बदलाव का स्पष्ट प्रमाण है.

झारखंड को मिली इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यह सफलता निरंतर मेहनत, प्रतिबद्धता और टीमवर्क का परिणाम है. उन्होंने कहा कि जब मेहनत रंग लाती है तो मनोबल कई गुना बढ़ और जाता है. झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बेहतर कर रहा है. मंत्री ने कहा कि हमने जो वादा किया था, उसे निभाकर दिखाया है और आगे भी जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध हैं.

Jharkhand state Outstanding Performance under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत झारखंड को सम्मान (सौ. रांची सदर अस्पताल)

स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष रूप से रांची सदर अस्पताल की सराहना करते हुए कहा कि यह अस्पताल आज देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत नंबर वन बनकर एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है. उन्होंने इसे पूरे झारखंड के स्वास्थ्य तंत्र की सामूहिक सफलता बताया. उन्होंने आगे कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं व्यवस्था बदलकर दिखाऊंगा. आज मिला यह राष्ट्रीय सम्मान उसी संकल्प और ठोस कार्यों का परिणाम है.

दो दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने पुणे गयी हुई स्वास्थ्य विभाग की टीम

पुणे में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम 17-18 अप्रैल को आयोजित था. इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए JHARKHAND STATE AROGYA SOCIETY की टीम छवि रंजन, सीमा सिंह, वैभव राय, डॉ. अखिलेश कुमार झा एवं आशीष रंजन ने सक्रिय भागीदारी निभाई. इस दौरान रांची सदर अस्पताल के उत्कृष्ट कार्यों को देशभर के प्रतिनिधियों के समक्ष रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया.

Jharkhand state Outstanding Performance under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
पुणे में आयोजित चिंतन शिविर (सौ. रांची सदर अस्पताल)

पुणे से डॉ. अखिलेश झा ने बताया कि राज्य और सदर अस्पताल को मिले इस राष्ट्रीय सम्मान से हमारा उत्साह कई गुणा बढ़ गया है. हम और अधिक जोश और उत्साह के साथ मरीजों इलाज करेंगे. यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि झारखंड स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के नए मानक स्थापित कर रहा है.

अपर मुख्य सचिव ने भी की सराहना

राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, अजय कुमार सिंह ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त होना हम सभी के लिए गर्व का विषय है. यह उपलब्धि राज्य की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, पारदर्शिता एवं टीमवर्क का परिणाम है.

अजय कुमार सिंह ने झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की पूरी टीम, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी है. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि झारखंड आगे भी स्वास्थ्य सेवाओं में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा.

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