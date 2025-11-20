ETV Bharat / state

झारखंड आंदोलनकारी की मान्यता के लिए दिशोम गुरु को गजट नोटिफिकेशन का इंतजार! सीएम हेमंत सोरेन के जिम्मे है गृह विभाग

रांची: अलग राज्य झारखंड के लिए हुए आंदोलन के पुरोधा, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी के रूप में मान्यता पाने के लिए सरकारी 'गजट नोटिफिकेशन' का इंतजार है. दरअसल, झारखंड राज्य में आंदोलनकारियों के हितों की रक्षा करने के लिए लगातार संघर्ष करने वाले झारखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक महासचिव पुष्कर महतो ने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

पुष्कर महतो का मानना है कि मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन से जल्द दिशोम गुरु को झारखंड आंदोलनकारी का दर्जा देने का गजट नोटिफिकेशन की मांग करते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के झारखंड आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के लिए बने आयोग ने झारखंड के आंदोलनकारियों में दिशोम गुरु को पहले नंबर पर रखा जरूर है, लेकिन जब तक सरकार की ओर से इसका नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक सरकारी दस्तावेज में या तकनीकी रूप से शिबू सोरेन को 'झारखंड आंदोलनकारी' नहीं माना जा सकता है.

शिबू सोरेन पर गजट नोटिफिकेशन को लेकर पुष्कर महतो, बीजेपी प्रवक्ता और झामुमो प्रवक्ता के बयान (Etv bharat)

गृह विभाग जारी करता गजट नोटिफिकेशन: पुष्कर महतो

झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के पुष्कर महतो ने बताया कि बाबा यानी गुरुजी अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए हुए आंदोलन के अगुआ होने के बावजूद अभी तक सरकारी दस्तावेजों में झारखंड के आंदोलनकारी नहीं हैं, जबकि झारखंड में 25 हजार से अधिक की संख्या में वैसे आंदोलनकारी हैं, जिनका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी का दर्जा देकर सम्मान देने वाले आयोग की अनुशंसा पर सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशकन में देर क्यों किया जा रहा है.

हमने गजट नोटिफिकेशन की मांग की है: पुष्कर महतो

झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक महासचिव पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग को कार्य विस्तार देने और गुरु जी को लेकर शीघ्र गजट नोटिफिकेशकन की मांग, मोर्चा की ओर से की जाती रही है. कई बार लिखित में भी यह मांग मुख्यमंत्री को समर्पित की गई है.