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झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर उठाए सवाल, बोले- निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए मामले की जांच

झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने हजारीबाग ट्रिपल मर्डर केस की जांच पर असंतुष्टि जाहिर की है.

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झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 7:25 PM IST

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हजारीबाग: अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने हजारीबाग में हुए ट्रिपल मर्डर की जांच पर असंतुष्टि जाहिर की है. आयोग का कहना है कि पुलिस की खामोशी इस ओर इशारा कर रही है कि किसी को बचाया जा रहा है. अल्पसंख्यक आयोग, राज्य सरकार से मांग करने जा रहा है कि इस मामले की जांच किसी दूसरे निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए.

तीन लोगों की संदिग्ध हत्या की जांच पर सवाल

झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान ने हजारीबाग के तीन लोगों की संदिग्ध हत्या की जांच पर सवाल खड़ा किया है. टीम का कहना है कि जांच से असंतुष्ट हैं. टीम हजारीबाग में हुए दो घटना के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर चुकी है. पिछले दिनों जिले के कटकमदाग प्रखंड में दो नाबालिग भाई- बहन की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया था, अब आरोपी जेल में है.

जानकारी देते हिदायतुल्ला खान (Etv Bharat)

पुलिस पर जांच को गुमराह करने का आरोप

अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने कहा कि पुलिस की यह उपलब्धि काबिले तारीफ है लेकिन हत्याकांड में पुलिस का रवैया दूसरी ओर इशारा कर रहा है. टीम का कहना है कि प्रशासन की खामोशी सही नहीं है. अल्पसंख्यक आयोग की टीम दूसरी बार हजारीबाग पहुंची है. पिछले बार प्रशासन ने भरोसा दिलाया था कि 7 दिनों के अंदर जांच पूरी कर ली जाएगी. एक महीने से अधिक का समय बीत चुका है और अभी भी पुलिस मामले की जांच पूरी नहीं कर पाई है. पुलिस जांच को गुमराह कर रही है. एक मुखबिर को बचाने की कोशिश की जा रही है.

शक के दायरे में पुलिस की जांच

आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि घटना के वक्त पांच लोग थे. तीन की मौत हो चुकी है. एक लड़का और एक लड़की कौन है? इसका खुलासा होना चाहिए. पुलिस की जांच शक के दायरे में है. आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि टीम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी और मांग की जाएगी कि हजारीबाग पुलिस की जगह किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच कराई जाए ताकि पूरी घटना का खुलासा हो सके.

27 मार्च को बरामद हुए थे तीन लोगों के शव

दरअसल, जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 27 मार्च को पोता जंगल स्थित नदी से तीन लोगों का शव बरामद किया गया था. मृतकों की पहचान 27 साल के आदिल हुसैन, 19 साल की सानिया परवीन और खुशी के रूप में हुई है. तीनों पिछले कई दिनों से लापता थे. गुमशुदगी का शिकायत मुफस्सिल थाना को दी गई थी. पुलिस तलाश करने में नाकामयाब साबित हुई थी. शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और घटना को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़ा हुए थे.

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TRIPLE MURDER CASE IN HAZARIBAG
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DISSATISFACTION ON INVESTIGATION
हजारीबाग ट्रिपल मर्डर हत्याकांड
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