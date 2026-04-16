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शराब बेचकर जमकर की कमाई, उत्पाद विभाग ने 4013.53 करोड़ का प्राप्त किया राजस्व

झारखंड राज्य उत्पाद विभाग शराब बेचकर बंपर राजस्व की प्राप्ति की है.

Jharkhand State Excise Department top in earning revenue by selling liquor
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 7:15 PM IST

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रांचीः उत्पाद विभाग ने राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में शराब की बिक्री से रिकॉर्ड राजस्व की प्राप्ति की है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार अब तक का सर्वाधिक राजस्व अर्जित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है.

उत्पाद विभाग ने 4013.53 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया है जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड 2700 करोड़ रुपये से काफी अधिक है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह उपलब्धि न केवल वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और सख्त निगरानी तंत्र का भी प्रमाण है. विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों के कारण यह ऐतिहासिक वृद्धि संभव हो सकी है.

ये रहा राजस्व वृद्धि का प्रमुख कारण

उत्पाद विभाग द्वारा की गई इस अभूतपूर्व राजस्व वृद्धि के पीछे कई अहम कारण रहे हैं. विभाग ने डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया, जिससे शराब की आपूर्ति और बिक्री पर निगरानी अधिक प्रभावी हुई है. इसके साथ ही अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाए गए, जिससे राजस्व में रिसाव पर रोक लगी.

इसके अलावा, नई उत्पाद नीति के तहत लाइसेंस शुल्क और उत्पाद शुल्क में किए गए संशोधनों ने भी राजस्व संग्रह में अहम भूमिका निभाई है. इसके अलावा राज्य में शराब दुकानों के संचालन में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से भी आय में वृद्धि हुई है.

राज्य में 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ है नई उत्पाद नीति

राज्य में 1 सितंबर 2025 से नई उत्पाद नीति लागू किया गया है. नई शराब नीति के तहत शराब बिक्री का संचालन सरकार की जगह निजी हाथों में दिया गया है. राज्य में लगभग 1,343 कंपोजिट शराब की दुकानें खोली गई हैं, जिनमें देशी और विदेशी शराब एक साथ उपलब्ध हैं. नई नीति से आयातित शराब सस्ती हुई है जबकि अन्य ब्रांड महंगी हुई हैं.

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