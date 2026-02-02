ETV Bharat / state

बिजली विभाग के SDO के पक्ष में उतरे ऊर्जा मित्र, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ मोर्चा

FIR कॉपी दिखाते हुए ऊर्जा मित्र संघ के लोग ( Etv Bharat )

धनबादः जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के SDO पर महिला की गरिमा भंग करने के आरोप के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. एक ओर जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के हस्तक्षेप से प्रशासन हरकत में आया है, वहीं दूसरी ओर मंत्री के बयान को लेकर झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ ने कड़ा विरोध जताया है. इस पूरी घटनाक्रम ने प्रशासन, बिजली विभाग और ऊर्जा कर्मियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है.

जानकारी देते ऊर्जा मित्र संघ के संस्थापक (Etv Bharat)

झड़प की स्थिति पैदा हो गई

मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सहराज गांव का है. आरोप है कि निरसा सब-डिविजन के SDO नीतीश कुमार बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी के लिए गांव पहुंचे थे. इसी दौरान वह एक घर में गेट तोड़कर घुस गए और छापेमारी की. इस घटना से गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों व बिजली विभाग की टीम के बीच झड़प की स्थिति बन गई.

इरफान अंसारी को दी गई घटना की जानकारी

ग्रामीण महिलाएं SDO को साथ लेकर गोविंदपुर थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि थाना प्रभारी द्वारा पीड़िता का FIR दर्ज नहीं की गई, जबकि बिजली विभाग की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया. पुलिस की इस कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने रांची से अपने घर लौट रहे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का काफिला गोविंदपुर–साहिबगंज मुख्य मार्ग पर पूर्वी टुंडी के शंकरडीह इलाके में रोककर पूरी घटना की जानकारी दी.

मंत्री ने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए

मंत्री इरफान अंसारी ने अपने बयान में कहा कि कुछ पदाधिकारी विपक्ष के साथ मिलकर सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारी वर्षों से एक ही पद पर जमे हुए हैं और उन पर वसूली व धमकी देने के आरोप लगते रहे हैं. मंत्री ने धनबाद के एसएसपी को दोनों पक्षों की प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही.