ETV Bharat / state

भोले बाबा की शरण में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, आदित्य साहू ने बासुकीनाथ और बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा

झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू इन दिनों प्रदेश भ्रमण पर हैं. उन्होंने भगवान शिव की नगरी दुमका और देवघर का दौरा किया.

Jharkhand state BJP president Aditya Sahu prayers at Baba Baidyanath Dham and Basukinath In Dumka and Deoghar
बासुकीनाथ धाम में कार्यकर्ताओं के साथ झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका/देवघरः भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू बासुकीनाथ धाम पहुंचे और विथि-विधान से बाबा फौजदारी की पूजा अर्चना की. इस दौरान उन्होंने समस्त राज्यवासियों के कल्याण के लिए भोलेनाथ एवं माता पार्वती की मंगल आरती भी की. पूजा अर्चना के बाद कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडिया कार्यक्रम की मन की बात को भी सुना.

इन कार्यक्रमों के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद बाबा बासुकीनाथ से आशीर्वाद लिया है. बाबा से मांगा है कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार हो और वर्तमान राज्य सरकार की गलत नीति के कारण राज्य में कुव्यवस्था के आलम से लोगों को छुटकारा मिल सके.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी गंभीर है. उन्होंने लोहरदगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बिगड़े हालात पर चिंता व्यक्ति की और सरकार से पीड़ित को तत्काल न्याय दिलाने की मांग की. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के देवघर से बासुकीनाथ धाम आने के क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रास्ते में उनका भव्य स्वागत किया. दुमका में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद वह धनबाद पहुंचेंगे. जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे.

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शनिवार की देर रात देवघर पहुंचे. देवघर पहुंचने के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और जसीडीह स्थित एक होटल में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का माल्यार्पण कर संथाल में पार्टी को मजबूत करने के लिए सलाह-मशविरा किया.

उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए कहा कि देवघर बाबा नगरी के रूप में प्रख्यात है. यहां पर सनातन धर्म का एक अलग महत्व है. इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मधुपुर में हाल फिलहाल में दो समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर कहा कि जब देवघर में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो पूरे राज्य का क्या हाल होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है.

देवघर दौरे पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष (ETV Bharat)

आदित्य साहू के कार्यक्रम को लेकर देवघर भाजपा के जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने कहा कि वीबी-जी-राम जी योजना से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इस योजना को लेकर कांग्रेस और पूरा विपक्ष इसे महात्मा गांधी का नाम हटाकर इस योजना का अपमान बात रहा. इस कार्यक्रम के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जाएगा मनरेगा की तुलना में लाई गयी नई योजना मजदूरों को और भी मजबूत किया जाएगा.

Jharkhand state BJP president Aditya Sahu prayers at Baba Baidyanath Dham and Basukinath In Dumka and Deoghar
देवघर में कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत (ETV Bharat)

वहीं पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि नए अध्यक्ष के बनने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी ऊर्जा है और सभी कार्यकर्ता संथाल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है क्योंकि आदित्य साहू जमीन से उठे हुए नेता है और वह एक-एक कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं.

इसे भी पढे़ं- गिरिडीह में गरजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, कहा- प्रभु श्री राम का नाम आते ही सूखने लगता है कांग्रेसियों का चेहरा

इसे भी पढे़ं- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का सरकार पर निशाना, कहा- झारखंड में अपहरण का दौर चल रहा

इसे भी पढे़ं- आदित्य साहू ने ग्रहण किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार, कहा-संगठन के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा

TAGGED:

बीजेपी का हेमंत सरकार पर निशाना
RANCHI
STATE BJP PRESIDENT ADITYA SAHU
BASUKINATH AND BABA BAIDYANATH DHAM
BJP STATE PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.