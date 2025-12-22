संगठनात्मक चुनाव को अंतिम रुप देने में जुटी भाजपा, जल्द नये पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने की बढ़ी उम्मीद
झारखंड बीजेपी संगठनात्मक चुनाव को अंतिम रुप देने में जुटी है.
Published : December 22, 2025 at 11:08 PM IST
रांचीः इन दिनों प्रदेश भाजपा संगठनात्मक चुनाव पूरा करने में जुटी है. मंडल अध्यक्ष चयनित होने के बाद पार्टी द्वारा जिला स्तर पर संगठनात्मक अध्यक्ष के चुनाव को अंतिम रुप दिया जा रहा है.
सोमवार को जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर प्रदेश कार्यालय में देर शाम तक मंथन का दौर जारी रहा. राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश प्रभारी सांसद डॉ लक्ष्मीकांत बाजपेयी की मौजूदगी में जिला प्रभारियों से जिलाध्यक्षों के चयन पर गंभीर मंथन बारी बारी से किया जाता रहा. संभावना है कि जल्द ही जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी.
जिलाध्यक्षों के चयन पश्चात खरमास के बाद नये प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है. जब इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सांगठनिक चुनाव अंतिम चरण में है और यह पार्टी का अंदरूनी मामला है कि नये प्रदेश अध्यक्ष कब और किसे बनाए. उन्होंने कहा कि जब पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं तो हड़बड़ी की कोई बात नहीं है.
फिलहाल पार्टी अटलजी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. जिसके माध्यम से हम नये कार्यकर्ता को अटलजी के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी देंगे. राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है जो 365 दिन सातों दिन काम करता है. पार्टी को संघटनात्मक रूप से मजबूत करने को लेकर अटलजी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है.
इसके लिए कार्यक्रम हर जिले में और विधानसभा में होंगे अटलजी को याद करने वाले हर गांव में लोग बैठे हैं. जिसके तहत वरिष्ठ सम्मेलन कवि सम्मेलन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित होंगे. जिसको लेकर हम लोगों के बीच जाने का काम करेंगे.
बता दें कि वर्तमान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू हैं. संभावना यह जताई जा रही है कि निचले स्तर पर संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पूरा के बाद आदित्य साहू को ही पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा.
जी राम-जी पर कांग्रेस कर रही है जनता को गुमराह- तरुण चुग
मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर उठे विवाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भ्रष्ट युवराज और युवरानियों का समुह लेकर पूरे देश भर में जनता को गुमराह करने की कोशिश करने में लगे हैं.
उन्होंने कहा कि पहले 100 दिन थे मोदी जी ने 125 दिन किया यानी ग्रामीण क्षेत्र में 25% रोजगार के अवसर अधिक बढ़े. इसमें किसान और मजदूर दोनों का हित का ध्यान रखा गया है. इसमें बजट को लगभग ढाई गुना बढ़ाते हुए मजदूरों के खाते में सीधे पैसे जाने की व्यवस्था की गई है जिससे बिचौलिए इसमें शामिल न हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाने में क्रांतिकारी कदम उठाया है लेकिन इटली के चश्मा पहने गांधी नेहरू परिवार के लोग इस पर झूठ और भ्रम फैला रहे हैं.
बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहनेवाले अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं- तरुण चुग
बांग्लादेश की ताजा घटना की निंदा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहनेवाले अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं. केन्द्र की मोदी सरकार वहां से आनेवाले शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम कर रही है जिसमें हिन्दू, बौद्ध, जैन आदि शामिल हैं. उन्होंने कहा कि लगातार केंद्र सरकार के द्वारा दवाब बनाने की कोशिश वहां की सरकार पर की जा रही है और हमारी स्पष्ट नीति है कि एक भी घुसपैठिए यहां नहीं रहेंगे इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.
