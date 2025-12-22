ETV Bharat / state

संगठनात्मक चुनाव को अंतिम रुप देने में जुटी भाजपा, जल्द नये पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने की बढ़ी उम्मीद

रांचीः इन दिनों प्रदेश भाजपा संगठनात्मक चुनाव पूरा करने में जुटी है. मंडल अध्यक्ष चयनित होने के बाद पार्टी द्वारा जिला स्तर पर संगठनात्मक अध्यक्ष के चुनाव को अंतिम रुप दिया जा रहा है.

सोमवार को जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर प्रदेश कार्यालय में देर शाम तक मंथन का दौर जारी रहा. राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश प्रभारी सांसद डॉ लक्ष्मीकांत बाजपेयी की मौजूदगी में जिला प्रभारियों से जिलाध्यक्षों के चयन पर गंभीर मंथन बारी बारी से किया जाता रहा. संभावना है कि जल्द ही जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी.

जिलाध्यक्षों के चयन पश्चात खरमास के बाद नये प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है. जब इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सांगठनिक चुनाव अंतिम चरण में है और यह पार्टी का अंदरूनी मामला है कि नये प्रदेश अध्यक्ष कब और किसे बनाए. उन्होंने कहा कि जब पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं तो हड़बड़ी की कोई बात नहीं है.

फिलहाल पार्टी अटलजी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. जिसके माध्यम से हम नये कार्यकर्ता को अटलजी के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी देंगे. राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है जो 365 दिन सातों दिन काम करता है. पार्टी को संघटनात्मक रूप से मजबूत करने को लेकर अटलजी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है.

इसके लिए कार्यक्रम हर जिले में और विधानसभा में होंगे अटलजी को याद करने वाले हर गांव में लोग बैठे हैं. जिसके तहत वरिष्ठ सम्मेलन कवि सम्मेलन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित होंगे. जिसको लेकर हम लोगों के बीच जाने का काम करेंगे.

बता दें कि वर्तमान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू हैं. संभावना यह जताई जा रही है कि निचले स्तर पर संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पूरा के बाद आदित्य साहू को ही पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा.

